ZAHAROVA KRITIKUJE OEBS I UNESKO: Tvrdoglavo ignorišu zločine protiv čovečnosti na teritoriji koju kontroliše kijevski režim
MEĐUNARODNE organizacije, uključujući OEBS i UNESKO, ignorišu kršenja ljudskih prava u Ukrajini, čime podstiču dalje zločine kijevskih vlasti, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Tokom brifinga, Zaharova je kritikovala nedostatak reakcije evropskih država i međunarodnih organizacija na izveštaje o događajima na teritoriji koju kontroliše Kijev.
„Oni tvrdoglavo nastavljaju da ignorišu zločine protiv čovečnosti koji se dešavaju na teritoriji koju kontroliše kijevski režim“, rekla je Zaharova.
Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova takođe je optužila međunarodne organizacije da svojom neaktivnošću dozvoljavaju ukrajinskim vlastima da nastave sa zločinima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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