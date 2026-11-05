Svet

JURNJAVA PARISKIM ULICAMA: Sukob "Crnih blokova" s policijom

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Na čelu pariske povorke tokom manifestacija došlo je do sukoba između policije i najradikalnijih demonstranata.

ЈУРЊАВА ПАРИСКИМ УЛИЦАМА: Сукоб Црних блокова с полицијом

Foto: Printskrin

Francuzi su izašli na ulice na poziv sindikata, protestujući protiv rasta cena, malih plata i penzija, a pridružili su im se i studenti i srednjoškolci koji protestuju već nedeljama.

Masovni skupovi održavaju se danas širom zemlje. Do tenzija je već došlo u Lionu i Nantu, dok je skup u Parizu proticao mirno. Povorka je krenula od Trga Republike ka Trgu Nacije u 14 sati bulevarom Volter.

Neposredno pre dolaska na cilj, iz povorke se izdvojila grupa najradikalnijih učesnika, obučena u crno, koji su krenuli u sukob s policijom. Bačen je i suzavac. Čulo se više detonacija.  Na ulicama je u jednom trenutku došlo do jurnjave između snaga reda i izgrednika.

Vlasti su prethodno saopštile da u pariskoj povorci očekuju između 400 i 600 provokatora.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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