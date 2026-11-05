TANKERI NASTAVLJAJU DA PRATE SVOJU RUTU: Dmitrijev demantovao pisanje Fajnenšel tajmsa

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom napomenuo je da tankeri nastavljaju da prate svoju rutu.

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja, odbacio je kao lažan izveštaj Fajnenšel tajmsa u kojem se tvrdi da su tankeri koji su išli ka Sjedinjenim Državama u okviru sporazuma sa Rusijom o dizel gorivima promenili rute.

- Lažne vesti. Tankeri koji idu ka SAD nastavljaju svojim kursom. Zašto ima toliko lažnih vesti u Fajnenšel tajmsu? - napisao je Dmitrijev na X, komentarišući objavu te publikacije.

Fake. Tankers destined for the US continue on course. Why so much fake news from the @FT? https://t.co/bHwTrlqSrt — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 5, 2026

Podsetimo Fajnenšel tajms je objavio danas da je tanker "Talisman", koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije, skrenuo je sa putanje prema američkoj atlantskoj obali i uplovio u Sredozemno more.

Brod se nalazi u blizini obale Alžira i emituje signal "čeka instrukcije", što ukazuje na to da još nema potvrđenog kupca niti luke u kojoj bi iskrcao teret.

Drugi tanker, "Leruo", koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i u vlasništvu je kompanije iz Hongkonga, promenio je odredište u Brazil navodi Fajnenšel tajms.

Taj brod je takođe pod sankcijama, koje su mu uvele Evropska unija, Velika Britanija i Kanada.

Treći tanker, "Agioi Fanendes", koji je prvobitno signalizirao Njujork kao odredište, i dalje plovi prema severoistočnoj obali SAD, ali ni on nema potvrđenu luku istovara.

U međuvremenu, još jedan tanker, "Beast", takođe plovi prema američkoj atlantskoj obali. Brod je utovario dizel u ruskoj luci Primorsk 27. oktobra.

Prema podacima koje navodi Fajnenšel tajms, prva tri tankera trebalo je da prevezu ukupno oko 140.000 tona ruskog dizela.

Reč je o prvim pošiljkama obuhvaćenim privremenom dozvolom američkih vlasti, izdatom nakon što je Tramp 9. oktobra objavio dogovor sa Putinom o ublažavanju ograničenja za izvoz ruskog dizela.

(Tass)

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