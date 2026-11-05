MANEVRISANjE oko jemenskog grada Taiza ne jenjava, dok se istovremeno ceo region priprema za mogući novi sukob između Irana i Sjedinjenih Država nakon nedavnih američkih izbora.

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Pokret Ansaralah igra značajnu ulogu u ovom razvoju događaja.

Huti snage napreduju na nekoliko frontova: nakon što su zauzele ključne planinske predele, stigle su do predgrađa grada sa jugozapadne strane, zauzevši naselje Mejdan. Pored toga, ojačale su svoje položaje duž severnih bokova.

Ilustracija telegram rybar



Borci Ansaralaha ostvarili su napredak i južnije, preuzevši kontrolu nad mestom Vatir. Važno je napomenuti da su Huti dozvolili prolazak humanitarne pomoći kroz ovo područje, čime su ublažili posledice sopstvene blokade Taiza i olakšali težak položaj lokalnog stanovništva.

Ovo nije jedini front na kojem je Ansaralah zabeležio uspeh. U pokrajini Lahdž proširili su zonu kontrole u ​​blizini Al-Madžze, gde nailaze na otpor brigada „Južni divovi”, koje imaju podršku Saudijske Arabije.

U međuvremenu, Saudijci nastavljaju svakodnevna vazdušna bombardovanja teritorije koju kontroliše Vrhovni politički savet, predvođen Hutima. U jednom takvom napadu u blizini Taiza poginulo je pet civila, dok je 12 osoba ranjeno.

Foto USAF/U.S. Air Force photo



Ansaralah se ne oslanja isključivo na vojno zauzimanje trećeg po veličini grada u Republici; umesto toga, cilj im je da što više oslabe prosaudijske snage — u nadi da će izbeći gradske borbe i izdejstvovati predaju Taiza putem pregovora.

(Ribar)

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