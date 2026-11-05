MISTERIOZNA ORGANIZACIJA ŠALJE DOJAVE O BOMBAMA: "Eksplozijama ćemo obojiti nebo u crveno"

PRVE informacije o mejlovima u kojima je prijavljeno da se u avionima na italijanskim aerodromima nalaze eksplozivne naprave biće prosleđene nadležnim tužilaštvima, koja će potom otvoriti istrage.

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Slučajem se bave pripadnici aerodromske policije i odeljenja za visokotehnološki kriminal, prenose mediji.

Za sada se ne isključuje mogućnost da su ove pretnje povezane sa porukama koje su prethodnih dana stizale na adrese drugih avio-kompanija, ali i u oko 280 škola, a u kojima je takođe najavljivano postavljanje eksplozivnih naprava.

Mejl koji je primljen jutros navodno je potpisan imenom "Borci muške države".

Prema informacijama iz istražnih izvora, dojave o bombama na letovima Helsinki - Rim i Dablin - Rim potekle su iz jednog anonimnog mejla.

Poruka, napisana na italijanskom jeziku, stigla je rano ujutru na adrese kompanije "Aeroporti di Roma" i drugih firmi koje posluju na rimskom aerodromu.

U naslovu je stajalo "Obaveštenje o pretnji", a u nastavku teksta navodno da im je meta "feministički režim", pritom istakavši da žele da "ostave trag u istoriji" i zapretili da će "eksplozijama obojiti nebo u crveno".

Anonimni mejl na italijanskom jeziku stigao je i u jednu od kancelarija aerodroma Malpensa, gde je prijavljeno da se eksplozivne naprave nalaze u dva aviona koja su sletela u Milano.

"Metteremo una bomba sugli aerei": è questo, secondo quanto riferito all'AGI dal viceprefetto di Varese Niccolò Cescon, il contenuto della mail scritta in italiano e anonima inviata a "un ufficio pubblico dello scalo di Malpensa" che ha fatto scattare le procedure di sicurezza nell'aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi. "Abbiamo preso la minaccia con la massima serietà anche alla luce del quadro generale - spiega Cescon - anche se fin dal principio si è ritenuto che fosse una fake news. Gli operatori di polizia hanno avvertito gli equipaggi dei tre voli da Salonicco, Bucarest e Porto e i passeggeri sono stati fatti sbarcare fino al termine della verifica che è stata svolta in una pista 'sicura'. L'aeroporto mantiene la piena operatività". Cosa sappiamo ➡️ https://t.co/UBPVcMgtX5 — Sky tg24 (@SkyTG24) November 5, 2026

Reč je o avionu kompanije "Aegean Airlines", koji je poleteo iz Soluna, i letelici "Ryanaira" koja je krenula iz Porta.

Prema informacijama koje su dobili mediji istražnih izvora, u poruci su bili navedeni brojevi oba leta, avio-kompanije, polazni gradovi i vreme sletanja na Malpensu.

Istražitelji sumnjaju da bi iza lažnih dojava mogla da stoji koordinisana akcija na evropskom nivou.

Zbog toga su aktivirani kanali međunarodne saradnje kako bi se utvrdilo preko kojih servera su slati mejlovi i otkrile IP adrese koje bi mogle da pomognu u identifikaciji odgovornih.

Prema dosadašnjim saznanjima, poruke su možda poslate sa kompromitovanih naloga ili preko servisa za anonimnu elektronsku poštu, poput Proton mejla.

(Telegraf.rs)

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