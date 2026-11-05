ZLOČIN ŠOKIRAO SVET: Dečak (14) ubio svoju devojku posle svađe oko moguće trudnoće

OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić proglašen je krivim za ubistvo svoje devojke, koje se dogodilo dok su razgovarali o mogućnosti da je ona trudna.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Ubistvo se dogodilo u novembru 2022. godine, kada su i osuđeni ubica, Rejmond Rajt Mlađi, i njegova devojka, Samanta Hamfri, imali po 14 godina.

Rajt Mlađi proglašen je krivim za ubistvo drugog stepena pred sudom u saveznoj državi Njujork, a izricanje presude zakazano je za kraj januara.

Prema navodima lokalnih medija, mogao bi da bude osuđen na doživotni zatvor.

Telo Hamfrijeve pronađeno je u reci Mohok tri meseca nakon što je poslednji put viđena, 25. novembra 2022. godine, preneli su lokalni mediji.

Četrnaestogodišnjakinju je porodica poslednji put videla u parku Riversajd, u naselju Stokade, u gradu Šenektadi, u saveznoj državi Njujork.

Tokom dvonedeljnog suđenja, tužioci su tvrdili da je Rajt Mlađi zadavio Hamfrijevu nakon što se njihov razgovor pretvorio u nasilni sukob.

Par, koji je povremeno raskidao i ponovo započinjao vezu, razgovarao je o mogućnosti da je ona trudna i da je Rajt Mlađi otac njenog deteta.

Sudski veštak je takođe potvrdio da je Hamfrijeva preminula usled davljenja.

'Monster' upstate teen convicted of strangling girlfriend, 14, who thought she she was pregnant https://t.co/u4mFwt6rBo https://t.co/o5oRl46URe — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Rajt Mlađi je, međutim, tokom suđenja tvrdio da ju je udario pesnicom u nos i gurnuo u reku, ali da nije znao šta se nakon toga dogodilo sa njom.

Tužioci su kao dokaze predstavili DNK analize, GPS koordinate i telefonske zapise.

Ovaj medij je takođe izvestio da su dokazi pokazali kako je tada četrnaestogodišnji Rajt Mlađi dan nakon nestanka Hamfrijeve na internetu pretraživao pitanje:

"Koliko je vremena potrebno da se telo raspadne u vodi?".

Članovi porodice Hamfri oglasili su se, nakon što je Rajt Mlađi proglašen krivim i izveden iz sudnice sa lisicama na rukama.

- Prošli smo kroz sve što možete da zamislite, nadu, bol, sumnju. Jedno vreme smo sumnjali u dobrotu ljudi u ovom gradu - rekao je Džef Hamfri, Samantin otac.

- Sumnjali smo da ovako nešto može da se dogodi, ali dogodilo se - dodao je on.

Ožalošćeni otac je istakao da njegova ćerka nije živela u strahu.

- Ono što želim da ljudi zapamte o Sem jeste da se, uprkos činjenici da ju je to verovatno koštalo života, nije plašila. Nije živela u strahu - zaključio je otac nastradale devojke.

Rajt Mlađi, koji je uhapšen tek u maju 2025. godine, trebalo bi da bude osuđen 20. januara 2027. godine.

(Telegraf.rs)

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