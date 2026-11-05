ZLOČIN ŠOKIRAO SVET: Dečak (14) ubio svoju devojku posle svađe oko moguće trudnoće
OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić proglašen je krivim za ubistvo svoje devojke, koje se dogodilo dok su razgovarali o mogućnosti da je ona trudna.
Ubistvo se dogodilo u novembru 2022. godine, kada su i osuđeni ubica, Rejmond Rajt Mlađi, i njegova devojka, Samanta Hamfri, imali po 14 godina.
Rajt Mlađi proglašen je krivim za ubistvo drugog stepena pred sudom u saveznoj državi Njujork, a izricanje presude zakazano je za kraj januara.
Prema navodima lokalnih medija, mogao bi da bude osuđen na doživotni zatvor.
Telo Hamfrijeve pronađeno je u reci Mohok tri meseca nakon što je poslednji put viđena, 25. novembra 2022. godine, preneli su lokalni mediji.
Četrnaestogodišnjakinju je porodica poslednji put videla u parku Riversajd, u naselju Stokade, u gradu Šenektadi, u saveznoj državi Njujork.
Tokom dvonedeljnog suđenja, tužioci su tvrdili da je Rajt Mlađi zadavio Hamfrijevu nakon što se njihov razgovor pretvorio u nasilni sukob.
Par, koji je povremeno raskidao i ponovo započinjao vezu, razgovarao je o mogućnosti da je ona trudna i da je Rajt Mlađi otac njenog deteta.
Sudski veštak je takođe potvrdio da je Hamfrijeva preminula usled davljenja.
Rajt Mlađi je, međutim, tokom suđenja tvrdio da ju je udario pesnicom u nos i gurnuo u reku, ali da nije znao šta se nakon toga dogodilo sa njom.
Tužioci su kao dokaze predstavili DNK analize, GPS koordinate i telefonske zapise.
Ovaj medij je takođe izvestio da su dokazi pokazali kako je tada četrnaestogodišnji Rajt Mlađi dan nakon nestanka Hamfrijeve na internetu pretraživao pitanje:
"Koliko je vremena potrebno da se telo raspadne u vodi?".
Članovi porodice Hamfri oglasili su se, nakon što je Rajt Mlađi proglašen krivim i izveden iz sudnice sa lisicama na rukama.
- Prošli smo kroz sve što možete da zamislite, nadu, bol, sumnju. Jedno vreme smo sumnjali u dobrotu ljudi u ovom gradu - rekao je Džef Hamfri, Samantin otac.
- Sumnjali smo da ovako nešto može da se dogodi, ali dogodilo se - dodao je on.
Ožalošćeni otac je istakao da njegova ćerka nije živela u strahu.
- Ono što želim da ljudi zapamte o Sem jeste da se, uprkos činjenici da ju je to verovatno koštalo života, nije plašila. Nije živela u strahu - zaključio je otac nastradale devojke.
Rajt Mlađi, koji je uhapšen tek u maju 2025. godine, trebalo bi da bude osuđen 20. januara 2027. godine.
(Telegraf.rs)
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