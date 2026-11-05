PALA REKORDNA KOLIČINA SNEGA: Ovo se nije videlo u poslednjih 10 godina, meteorolozi najavljuju još veće nanose (VIDEO)

U KRASNOJARSKU je u novembru pala najveća količina snega u poslednjih deset godina - putari su sa ulica uklonili količinu snega veliku kao petospratna zgrada, saopštila je gradska uprava.

Foto: Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Resort via AP

- Putarske ekipe su tokom pet dana u novembru uklonile 6.847 kubnih metara snega. Ovo je snežni rekord u poslednjih 10 godina u pogledu količine snega koji je pao i uklonjen sa gradskih ulica. Poređenja radi, tokom istih pet dana 2016. godine uklonjeno je 3.695 kubnih metara - skoro upola manje, 2023. godine samo 13 kubnih metara - saopštila je gradska uprava i dodala da 2017-2019. i 2022-2025. godine sneg nije uklanjan u tom periodu jer ga nije ni bilo, 2020. godine uklonjeno je 183 kubna metra, a 2021. godine 140 kubnih metara.

Prema podacima Odeljenja za puteve Krasnojarska, većina radova na čišćenju snega obavlja se noću.

- U ovom trenutku je manje gužve u saobraćaju, putna oprema može slobodnije da radi, a čišćenje snega ne stvara dodatne gužve - objasnili su putari, prenosi agencija TASS.

Meteorolozi Centralnog sibirskog hidrometeorološkog centra (UGMS) napominju da će sneg nastaviti da pada u Krasnojarsku 5. i 6. novembra, sa zaleđenim putevima i slabim vetrom. Dnevna temperatura će dostići -7 stepeni Celzijusa.

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