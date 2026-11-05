RUSI SASULI KIŠU DRONOVA TOKOM NOĆI: Udarili od Harkovske oblasti do Crnog mora
RUSKE snage su tokom noći napale infrastrukturne objekte povezane sa ukrajinskom vojskom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinskog energetskog kompleksa, logističke centre i brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.
Mete napada bile su logistički terminal kompanije "Nova pošta" u Harkovskoj oblasti, električna trafostanica u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i teretni brod sa vojnom opremom u vodama Crnog mora.
Ruske snage redovno izvode napade na infrastrukturu protivničke strane. Kako su ranije isticali u Ministarstvu odbrane Rusije, cilj ovih dejstava je smanjenje njenog vojno-ekonomskog potencijala kijevskog režima.
U tu svrhu ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje dugog dometa koje može da uništi bilo koju metu na celoj teritoriji Ukrajine.
(RT Balkan)
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