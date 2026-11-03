ZELENSKI TRAŽI NOVOG GAZDU U EVROPI: Amerika se okreće sebi, sad od Merca zahteva da preuzme glavni teret

ULOGA Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnoj bezbednosti mogla bi dodatno da se smanji, zbog čega Evropa mora da preuzme veću odgovornost, a to nije moguće bez aktivnog učešća Nemačke, izjavio je danas predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

- Uloga Sjedinjenih Američkih Država u svetu mogla bi da postane još manja. Zato uloga Evrope u svetu mora da postane veća. A to nije moguće bez Nemačke - rekao je Zelenski tokom obraćanja na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji.

On je ukazao na neizvesnost u vezi sa budućom spoljnom i bezbednosnom politikom SAD, uoči izbora za američki Kongres koji se održavaju 3. novembra, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, SAD bi mogle da zadrže postojeće saveze, ali da se istovremeno sve više usredsrede na sopstvene interese i posvete manje pažnje bezbednosti drugih država.

Zelenski je istakao da je Ukrajina duboko zahvalna SAD na pomoći koja spasava živote Ukrajinaca tokom ruske agresije, ali je naglasio i presudan značaj podrške evropskih partnera.

- Ali znamo i da Ukrajina bez Evrope ne bi opstala. Bez Nemačke i drugih evropskih zemalja, bez EU, Rusi bi spalili mnogo više naših gradova i sela da nije bilo vaše pomoći. I to duboko cenimo - rekao je ukrajinski predsednik.

On je ocenio da bezbednost Evrope zavisi od toga da li će njene vodeće države nastaviti da ispunjavaju svoju ulogu u zajedničkom sistemu odbrane i odvraćanja.

Zelenski je pozvao Nemačku da zadrži vodeću ulogu u evropskoj bezbednosti, ističući da će odluke Berlina u velikoj meri uticati na budućnost evropske bezbednosti.

- Sloboda i bezbednost u Evropi nemaju alternativu vašoj posvećenosti i vašoj snazi. Evropa nema alternativu Nemačkoj. Molim vas, zapamtite to - poručio je Zelenski.

Zelenski boravi danas u Berlinu, gde je razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o nastavku podrške Ukrajini i zajedničkim bezbednosnim izazovima.

(Politika onlajn)

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