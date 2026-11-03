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"GROM" STIŽE NA RUSKU GRANICU! Tusk pokrenuo veliku operaciju, elitni specijalci spremaju se za moguće diverzije

P. Đurđević

03. 11. 2026. u 19:01

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PRIPADNICI poljske specijalne jedinice GROM upućeni su na granicu sa Kalinjingradskom oblašću radi učešća u policijskoj operaciji sprečavanja navodno „planiranih diverzija“, izjavio je poljski premijer Donald Tusk uoči sednice vlade.

ГРОМ СТИЖЕ НА РУСКУ ГРАНИЦУ! Туск покренуо велику операцију, елитни специјалци спремају се за могуће диверзије

foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Doneli smo odluku da u to područje uputimo značajne snage policije, granične službe i protivterorističkih jedinica - rekao je Tusk, čije je obraćanje prenošeno na društvenim mrežama kancelarije poljske vlade.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

Tusk je tu odluku obrazložio izveštajima poljskih i stranih obaveštajnih službi o navodnom pripremanju „diverzija i provokacija“, ne iznevši nikakve dokaze za to.

O dolasku pripadnika GROM-a, koje je Tusk označio kao „protivteroriste“, na granicu sa Rusijom prvi je izvestio portal „Virtualna Polska“. Prema njegovim informacijama, jedinica će pratiti situaciju na granici.

Foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan ranije, glavni komandant poljske policije Marek Boronj izjavio je da se dodatne snage iz drugih delova zemlje upućuju na granicu sa Kalinjingradskom oblašću radi operacije „borbe protiv diverzija“.

(Sputnjik)

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