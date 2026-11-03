ZVANIČNO ZAVRŠENI IZBORI U BiH: Potvrđeni rezultati otvaraju rok za formiranje vlasti

CENTRALNA izborna komisija BiH potvrdila je rezultate Opštih izbora čime počinju zakonski rokovi za formiranje vlasti na svim nivoima u BiH.

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Istovremeno počinje rok za izjašnjavanje izabranih kandidata, koji ne žele da prihvate mandat ili eventualno imaju nameru da mandat zamrznu na određeno vreme, kako bi bio verifikovan zamenski kandidat. Uprkos poteškoćama prouzrokovanim primenom novih tehnologija, Komisija je izbore ocenila fer i demokratskim.

Uprkos izbornoj tehnologiji za čiju kupovinu i primenu je potrošeno više od 100 miliona maraka, Centralna izborna komisija ostala je dosledna. Tek zadnjeg dana zakonskog roka potvrdila je rezultate. Predsednik Republike Srpske u narednom četverogodišnjem mandatu biće Savo Minić, kandidat SNSD-a, potpredsednici Ramiz Salkić iz SDA i Igor Balukčić iz HDZ 1990.

U Predsedništvo BiH reizabrani su srpski i bošnjački član – iz reda SNSD-a Željka Cvijanović, a iz SDP-a Denis Bećirović. U kolektivnom organu pridružiće im se hrvatski član Darijana Filipović iz HDZ BiH.

Glasači su posložili buduću stranačku i preferencijalnu strukturu Narodne skupštine. Pobednički SNSD imaće 34 poslanika ili četiri više nego u prethodnom mandatu. Sa koalicionim partnerima potvrđeno je 54 od 83 poslanika.

I u Predstavničkom domu BiH – kvoti iz Republike Srpske SNSD sa partnerima ima većinu – devet od 14 poslanika. SDS i PSS, kao i u prethodnom mandatu, po dva poslanika, a Lista za pravdu i red jednog.

"Smatramo da smo uspešno odgovorili zadatku u jednoj od najizazovnijih izbornih godina, a prelimanrne ocene CIK BIH potvrđuju da su izbori bili fer i demokratski - istakao je predsednik CIK BiH Jovan Kalaba.

Potvrdom rezultata, počinju zakonski rokovi novoizabrane vlasti za konstituisanje. Od 15 dana za Narodnu skupštinu Srpske i Predsedništvo BiH, pa do 30 dana za konstitutivnu sednicu Predstavničkog doma BiH.

Shodno proglašenih rezultatima, saziv Narodne skupštine Republike Srpske imaće 34 poslanika SNSD-a, 12 iz redova PSS-a i 10 iz SDS-a. Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.

Kada je reč o raspodeli snaga u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH – SDA će imati devet mandata, SNSD šest, SDP BiH pet, HDZ BiH četiri, SBiH tri, DF, NiP, SDS i PSS po dva, a jedan mandat će imati Naša stranka, NES, Ujedinjena Srpska, Lista za pravdu i red, HDZ 1990, DNS-NPS i SP-DEMOS.

(sputnikportal.rs)

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