MOĆNA RUSKA PORUKA: Drža nam se dva puta raspadala — jedinstvo naroda mora biti sačuvano

RUSKI narod je snažan zato što ume da ujedinjuje i u svom sastavu očuva kulture i narode, izjavio je za Sputnjik Konstantin Zatulin, član Komiteta Državne dume za poslove Zajednice nezavisnih država, evroazijske integracije i veze sa sunarodnicima.

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-Snaga ruskog naroda kao državotvornog naroda upravo je u tome što je tokom svoje istorije, stotinama godina, uspevao da pripaja i ujedinjuje, kao i da u svom sastavu očuva kulture i narode. To je izuzetno dostignuće koje nam je omogućilo da stvorimo tako ogromnu zemlju, rekao je Zatulin.

Poslanik je podsetio da se Rusija u 20. veku raspadala dva puta: najpre Ruska imperija tokom Prvog svetskog rata i revolucije 1917. godine, a zatim Sovjetski Savez 1991. godine, „kada smo se sami pogubili“. Prema njegovom mišljenju, sada je važno ne dozvoliti iluzije, sumnje i težnje ka podrivanju međunacionalnog jedinstva i stabilnosti Ruske Federacije iznutra.

On je ukazao na to da se sada pokušaji spolja da se poljulja jedinstvo građana Rusije preduzimaju u kontekstu Specijalne vojne operacije u Ukrajini.

-Takvi pokušaji nerazumnih ili zlonamernih ljudi preduzimaju se u različitoj meri — i u vezi sa specijalnom vojnom operacijom i u vezi sa teškoćama kroz koje zemlja prolazi, na primer u oblasti migracione politike i slično, naglasio je on.

Poslanik je dodao da građani Rusije treba da budu mudri kako niko ne bi mogao da iskoristi unutrašnje razmirice.

-To je poruka predsednika Ruske Federacije, koju u potpunosti podržavam, zaključio je Zatulin.

PUTIN GODINAMA RADIO NA OČUVANjU JEDINSTVA

Kako je istakao Leonid Kalašnjikov, predsednik Komiteta Državne dume za poslove Zajednice nezavisnih država, pokušaji da se podeli rusko društvo nisu uspeli i treba odati priznanje predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, koji je godinama radio na tome da se to spreči.

-Naravno da je dobro reći da nisu uspeli i da neće uspeti da nas podele, ali tu treba odati priznanje Putinu — on je tokom svih ovih godina mnogo radio na tome, rekao je Kalašnjikov.

Podsetio je da se u februaru 1917. godine zemlja „raspala na komade“, a da su se nacionalne periferije raspale sve dok ih boljševici nisu ponovo okupili snagom oružja, određenih poruka i ubeđenja. Prema rečima predsednika Komiteta, 1991. godine sve je počelo od nacionalističkih struja koje su govorile da „neće hraniti Ruse“.

Kalašnjikov je dodao da Ukrajina nije imala sreće sa rukovodiocima i da su u toj zemlji nacionalisti preuzeli vlast. Pri tome, prema njegovim rečima, iskustvo prošlosti pokazuje da su Rusija i Ukrajina jedan narod.

-Treba odati priznanje i Sovjetskom Savezu, koji nije uništio nijedan jezik, nijednu kulturu, već je objavljivao knjige. Obavezno je važilo: ako je prvi sekretar Rus, drugi je Burjat. Ako je prvi Burjat, drugi je Rus. Sovjetski Savez je čak i takvim detaljima i sitnicama pridavao veliki značaj, zaključio je poslanik.

Predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je u utorak, na sednici Saveta za međunacionalne odnose, da su spoljne sile tokom čitave istorije pokušavale da podele rusko društvo i rasparčaju Rusiju kako bi se oslobodile konkurencije na međunarodnoj sceni. Međutim, kako je naglasio, jedinstvo naroda postalo je jedan od najvažnijih činilaca jačanja nacionalnog suvereniteta i očuvanja same Rusije.

(sputnikportal.rs)

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