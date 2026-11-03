Galata na krilima Batrakova došla do druge pobede u Ligi šampiona! Bilo je i velikih sukoba na terenu (VIDEO)

Duel turskog i nemačkog predstavnika obeležio je i veliki sukob igrača u 38. minutu, kada je došlo do fizičkog obračuna na terenu.

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Fudbaleri Galatasaraja savladali su Štutgart na domaćem terenu u utakimci četvrtog kola Lige šampiona - 2:0 (2:0).

Golove za klub iz Istanbula postigao je Rus Aleksej Batrakov u razmaku od tri minuta.

Domaćin je do prednosti stigao u 12. minutu, kada je Batrakov iskoristio grešku odbrane nemačkog predstavnika i fenomenalnom završnicom zatresao mrežu. Ruski fudbaler nije se zaustavio na tome, već je samo tri minuta kasnije ponovo pronašao put do gola, još jednom snažnim i preciznim udarcem za velikih 2:0.

Ipak, Štutgart nije odustajao uprkos, pa je u nastavku imao nekoliko prilika da se vrati u utakmicu. Kris Fuhrih je pred kraj prvog poluvremena bio blizu pogotka, ali je njegov pokušaj završio tik pored dalje stative.

Pored dešavanja na semaforu, pažnju je privukao i sukob koji je izbio u 38. minutu. Sve se dogodilo uz aut-liniju, u blizini klupa oba tima, nakon duela Jilmaza i Firiha. Situacija je brzo eskalirala, a u velikoj gužvi učestvovali su gotovo svi fudbaleri Galatasaraja i Štutgarta.

Demirović je stao u odbranu saigrača, dok je glavni sudija Kris Kavana na kraju pokazao žute kartone Jilmazu i Undavu.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Barış Yılmaz and Deniz Undav had a heated confrontation during the first half of the match between Galatasaray and Stuttgart. 🔥 https://t.co/7snLdQJMpm — RazedFootball (@RazedFootball) November 3, 2026

Najviše uzbuđenja viđeno je sredinom drugog dela igre, kada su gosti u kratkom razmaku pogodili prečku, a potom i zatresli mrežu golmana Čakira. Međutim, pogodak nije priznat jer se Denis Undav, koji je prethodno pogodio okvir gola, nalazio u ofsajdu. Zbog toga ni Fuhrihov pogodak u nastavku iste akcije nije mogao da bude priznat.

Galatasaraj je tako sačuvao prednost stečenu u uvodnih 15 minuta i stigao do trijumfa protiv nemačkog predstavnika.

U isto vreme, u Londonu, Sporting je nastavio uspešan evropski niz pobedom nad Šahtjorom rezultatom 1:0. Jedini pogodak za portugalski tim postigao je Ise Dumbija, čime je lisabonski klub stigao do treće pobede u dosadašnjem delu takmičenja.

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