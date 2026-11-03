Svet

TRAMP OSVAJA GRENLAND? Poslanici najvećeg ostrva ratifikovali sporazum o bezbednosti sa SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 11. 2026. u 19:22

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PARLAMENT Grenlanda ratifikovao je danas sporazum o bezbednosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, postignut ranije ove godine sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kojim se proširuje vojno prisustvo SAD na tom arktičkom ostrvu, uz očuvanje danskog suvereniteta i prava Grenlanđana na samoopredeljenje.

ТРАМП ОСВАЈА ГРЕНЛАНД? Посланици највећег острва ратификовали споразум о безбедности са САД

Foto: Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia, Depositphotos/Steve_Allen/ambeon/Furian

Za sporazum je glasalo 16 poslanika, niko nije bio protiv, dok je sedam bilo uzdržano, preneo je Rojters.

Pojedini predstavnici opozicije doveli su u pitanje njegove ekonomske koristi za Grenland.

Ministar spoljnih poslova Grenlanda Mute Eged izjavio je da je ratifikacija važan korak za to ostrvo, ističući da se bezbednost i stabilnost više ne mogu da podrazumevaju.

-Moramo da prihvatimo da mir i stabilnost više nisu nešto što možemo uzimati zdravo za gotovo, rekao je Eged poslanicima u Nuku neposredno pre glasanja.

Opoziciona stranka Nalerak, koja se najviše zalaže za nezavisnost Grenlanda, izrazila je sumnju u ekonomske koristi sporazuma.

-Tražimo bolji sporazum od kojeg ćemo imati koristi kada postanemo nezavisna država. Međutim, ovim sporazumom nismo ostvarili nikakvu ekonomsku korist, izjavio je lider stranke Pele Broberg.

Sporazum su u septembru potpisali Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland, sa ciljem smirivanja tenzija izazvanih ponovljenim pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad strateški važnim ostrvom, bogatim mineralnim resursima, koje ima autonomni status u okviru Kraljevine Danske.

Dokument predviđa proširenje uloge američke vojske na Grenlandu, uključujući mogućnost izgradnje dve nove vojne baze i postavljanja Trampovog raketnog odbrambenog sistema "Zlatna kupola", uz istovremenu potvrdu danskog suvereniteta i prava stanovnika Grenlanda da odlučuju o svojoj budućnosti.

Bela kuća je u januaru saopštila da Tramp razmatra različite mogućnosti za preuzimanje Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske, što je izazvalo zabrinutost evropskih vlada i pokrenulo intenzivne diplomatske napore za smirivanje situacije.

Sporazum će stupiti na snagu nakon što ga ratifikuju Danska i Grenland, dok odobrenje američkog Senata nije potrebno.

(Tanjug)

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