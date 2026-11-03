Svet

ALARMANTNO U ITALIJI: Sazvan hitan sastanak zbog hakerskih napada

Танјуг

03. 11. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

HAKERSKI napadi na sisteme za kontrolu rashladnih uređaja u supermarketima i drugim prehrambenim kompanijama u Italiji biće tema hitnog sastanka koji će danas biti održan u Palati Kiđi, uz učešće predstavnika vlade, Nacionalne agencije za sajber bezbednost i obaveštajnih službi.

АЛАРМАНТНО У ИТАЛИЈИ: Сазван хитан састанак због хакерских напада

Foto: Unsplash Michele Bitetto

Sastanak će početi u 11.30, a koordiniraće ga podsekretar u kabinetu premijera Alfredo Mantovano, preneo je Adn Kronos.

Napadi su prijavljeni u šest prodavnica na Siciliji, kao i u jednoj kompaniji iz ugostiteljskog sektora u Toskani i proizvođaču zamrznute hrane u Emiliji-Romanji.

Generalni direktor grupe "Coop Radenza", Đuzepe Spadaro, potvrdio je da su najmanje četiri supermarketa te grupe na Siciliji bila meta hakerskih napada, navodeći da je situacija pod kontrolom i da su aktivirani protokoli u saradnji sa Nacionalnom agencijom za sajber bezbednost.

Predstavnici lanca "Coop" su saopštili da provere nisu pokazale anomalije u sistemima za hlađenje i da njihovi stručni timovi nadgledaju kontrolne sisteme prodavnica. Napadi u Italiji usledili su nakon sličnih incidenata u više evropskih zemalja, među kojima su Belgija, Švedska, Luksemburg, Holandija, Finska, Irska i Estonija.

U tim slučajevima hakeri su daljinski menjali temperature rashladnih sistema, koje su dostizale i 50 stepeni Celzijusa.

Nacionalna agencija za sajber bezbednost upozorila je operatere u maloprodaji, prehrambenoj logistici i sektoru hladnog lanca da provere izloženost sistema za kontrolu i daljinsku podršku internetu i, gde je potrebno, izoluju ih od korporativnih mreža. Među preporučenim merama su jačanje udaljenog pristupa putem VPN-a i višefaktorske autentifikacije, nadzor privilegovanih naloga i ažuriranje uređaja za koje više nema podrške.

Agencija je saopštila da je primila prijavu o sajber incidentu od kompanije iz Toskane i otkrila napad na proizvođača zamrznute hrane u Emiliji-Romanji, koji još nije zvanično prijavljen.

Očekuje se i da parlamentarni odbor za bezbednost COPASIR zatraži od vlade najnovije informacije o napadima. Odbor bi sutra trebalo da sasluša direktora Agencije za unutrašnju bezbednost i informacije Bruna Valenzisa, dok je za sredu zakazano saslušanje direktora Nacionalne agencije za sajber bezbednost Andree Kvačivija.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!