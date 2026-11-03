ALARMANTNO U ITALIJI: Sazvan hitan sastanak zbog hakerskih napada

HAKERSKI napadi na sisteme za kontrolu rashladnih uređaja u supermarketima i drugim prehrambenim kompanijama u Italiji biće tema hitnog sastanka koji će danas biti održan u Palati Kiđi, uz učešće predstavnika vlade, Nacionalne agencije za sajber bezbednost i obaveštajnih službi.

Foto: Unsplash Michele Bitetto

Sastanak će početi u 11.30, a koordiniraće ga podsekretar u kabinetu premijera Alfredo Mantovano, preneo je Adn Kronos.

Napadi su prijavljeni u šest prodavnica na Siciliji, kao i u jednoj kompaniji iz ugostiteljskog sektora u Toskani i proizvođaču zamrznute hrane u Emiliji-Romanji.

Generalni direktor grupe "Coop Radenza", Đuzepe Spadaro, potvrdio je da su najmanje četiri supermarketa te grupe na Siciliji bila meta hakerskih napada, navodeći da je situacija pod kontrolom i da su aktivirani protokoli u saradnji sa Nacionalnom agencijom za sajber bezbednost.

Predstavnici lanca "Coop" su saopštili da provere nisu pokazale anomalije u sistemima za hlađenje i da njihovi stručni timovi nadgledaju kontrolne sisteme prodavnica. Napadi u Italiji usledili su nakon sličnih incidenata u više evropskih zemalja, među kojima su Belgija, Švedska, Luksemburg, Holandija, Finska, Irska i Estonija.

U tim slučajevima hakeri su daljinski menjali temperature rashladnih sistema, koje su dostizale i 50 stepeni Celzijusa.

Nacionalna agencija za sajber bezbednost upozorila je operatere u maloprodaji, prehrambenoj logistici i sektoru hladnog lanca da provere izloženost sistema za kontrolu i daljinsku podršku internetu i, gde je potrebno, izoluju ih od korporativnih mreža. Među preporučenim merama su jačanje udaljenog pristupa putem VPN-a i višefaktorske autentifikacije, nadzor privilegovanih naloga i ažuriranje uređaja za koje više nema podrške.

Agencija je saopštila da je primila prijavu o sajber incidentu od kompanije iz Toskane i otkrila napad na proizvođača zamrznute hrane u Emiliji-Romanji, koji još nije zvanično prijavljen.

Očekuje se i da parlamentarni odbor za bezbednost COPASIR zatraži od vlade najnovije informacije o napadima. Odbor bi sutra trebalo da sasluša direktora Agencije za unutrašnju bezbednost i informacije Bruna Valenzisa, dok je za sredu zakazano saslušanje direktora Nacionalne agencije za sajber bezbednost Andree Kvačivija.

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