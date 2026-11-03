ALARMANTNO U ITALIJI: Sazvan hitan sastanak zbog hakerskih napada
HAKERSKI napadi na sisteme za kontrolu rashladnih uređaja u supermarketima i drugim prehrambenim kompanijama u Italiji biće tema hitnog sastanka koji će danas biti održan u Palati Kiđi, uz učešće predstavnika vlade, Nacionalne agencije za sajber bezbednost i obaveštajnih službi.
Sastanak će početi u 11.30, a koordiniraće ga podsekretar u kabinetu premijera Alfredo Mantovano, preneo je Adn Kronos.
Napadi su prijavljeni u šest prodavnica na Siciliji, kao i u jednoj kompaniji iz ugostiteljskog sektora u Toskani i proizvođaču zamrznute hrane u Emiliji-Romanji.
Generalni direktor grupe "Coop Radenza", Đuzepe Spadaro, potvrdio je da su najmanje četiri supermarketa te grupe na Siciliji bila meta hakerskih napada, navodeći da je situacija pod kontrolom i da su aktivirani protokoli u saradnji sa Nacionalnom agencijom za sajber bezbednost.
Predstavnici lanca "Coop" su saopštili da provere nisu pokazale anomalije u sistemima za hlađenje i da njihovi stručni timovi nadgledaju kontrolne sisteme prodavnica. Napadi u Italiji usledili su nakon sličnih incidenata u više evropskih zemalja, među kojima su Belgija, Švedska, Luksemburg, Holandija, Finska, Irska i Estonija.
U tim slučajevima hakeri su daljinski menjali temperature rashladnih sistema, koje su dostizale i 50 stepeni Celzijusa.
Nacionalna agencija za sajber bezbednost upozorila je operatere u maloprodaji, prehrambenoj logistici i sektoru hladnog lanca da provere izloženost sistema za kontrolu i daljinsku podršku internetu i, gde je potrebno, izoluju ih od korporativnih mreža. Među preporučenim merama su jačanje udaljenog pristupa putem VPN-a i višefaktorske autentifikacije, nadzor privilegovanih naloga i ažuriranje uređaja za koje više nema podrške.
Agencija je saopštila da je primila prijavu o sajber incidentu od kompanije iz Toskane i otkrila napad na proizvođača zamrznute hrane u Emiliji-Romanji, koji još nije zvanično prijavljen.
Očekuje se i da parlamentarni odbor za bezbednost COPASIR zatraži od vlade najnovije informacije o napadima. Odbor bi sutra trebalo da sasluša direktora Agencije za unutrašnju bezbednost i informacije Bruna Valenzisa, dok je za sredu zakazano saslušanje direktora Nacionalne agencije za sajber bezbednost Andree Kvačivija.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
OSTAJE POMOĆ KIJEVU: Premijerka Italije o političkom kursu
02. 11. 2026. u 23:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)