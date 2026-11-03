ZELENSKI POSTAVIO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Traži da se udari na Putina
PREDSEDNIK Volodimir Zelenski, poručio je Vašingtonu da, s obzirom na nastavak ruske invazije, pojača pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, a ne na Ukrajinu.
Predsednik, Volodimir Zelenski, poručio je Vašingtonu da, s obzirom na nastavak ruske invazije, pojača pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, a ne na Ukrajinu.
U intervjuu za američke medije, on je svoj odnos sa američkim predsednikom Donaldom Trampom opisao kao "emotivan" i govorio o tome kako je rat ukrajinskoj deci, uključujući i njegovog sina, oduzeo detinjstvo, pišu ukrajinski mediji.
- Bilo bi bolje izvršiti veći pritisak na Putina, nego na mene - rekao je Zelenski u intervjuu, emitovanom u ponedeljak, 2. novembra.
- Nisam ja taj koji je agresivan - dodao je Zelenski.
Na pitanje novinarke, Amne Navaz, da jednom rečju opiše svoj odnos sa Trampom, Zelenski je odgovorio: "Emotivan".
Objasnio je da bi Vašington trebalo da zauzme pragmatičniji pristup prema ratu i da se usredsredi na pozivanje Rusije na odgovornost za invaziju, umesto da kritikuje ukrajinsko rukovodstvo.
- Ko je neprijatelj? Ko je započeo ovaj rat? Putin - naveo je Zelenski.
Zelenski je takođe doveo u pitanje svrsishodnost davanja pozitivnih izjava o ruskom predsedniku, a osporio je i tvrdnju da bi energetski sporazumi sa Moskvom nužno doveli do pada cena goriva u SAD.
Naglasio je da je jačanje Ukrajine ključno ne samo za njen sopstveni opstanak, već i za bezbednost Evrope.
Upozorio je da bi ohrabrena Rusija s vremenom mogla da postane pretnja i za teritoriju NATO-a.
- Zato je bolje ojačati Ukrajinu, jer mi zapravo branimo Evropu, a ne samo sebe - rekao je on.
Njegovi komentari usledili su kao odgovor na pitanje o Trampovim kritikama njegovog rukovodstva, mogućem ublažavanju američkih ograničenja prema Rusiji, kao i o nedavnim kontaktima između administracije i Moskve.
U jednom ličnijem delu razgovora, Zelenski je govorio o uticaju ruskog rata na ukrajinsku decu, uključujući i njegovog trinaestogodišnjeg sina Kirila.
Novinar se podsetio razgovora koji su vodili u Kijevu pre dve godine, tada je njegov sin imao 11 godina i već je postavljao teška pitanja o ratu.
Zelenski je primetio da su ukrajinska deca bila primorana da prebrzo odrastu.
- Zbog jedne osobe, zbog Putina, izgubila su detinjstvo - izjavio je on.
Opisao je godine izgubljene u ratu kao vreme koje je trebalo da bude ispunjeno svakodnevnim iskustvima i radostima odrastanja.
Ipak, Zelenski je pohvalio otpornost ukrajinske dece, ističući da su ona postala izvor snage za svoje roditelje i zajednice.
Rekao je da njegov sin, baš kao i milioni druge ukrajinske dece, sada razume stvarnost invazije.
- Ima 13 godina, ali zna, možda je to šteta, ali on zna sve o ovom ratu, baš kao i sva deca u Ukrajini - rekao je Zelenski.
Predsednik je naglasio da se njegova briga proteže dalje od njegove porodice, obuhvatajući i decu civila i vojnika širom zemlje.
- Oni su odrasli ljudi. Inteligentni su. Velike su patriote. Nose svetlost u sebi.Zato nam pomažu da živimo i opstanemo - zaključio je Zelenski.
(Index.HR)
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