ZELENSKI POSTAVIO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Traži da se udari na Putina

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski, poručio je Vašingtonu da, s obzirom na nastavak ruske invazije, pojača pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, a ne na Ukrajinu.

Foto: AP

Predsednik, Volodimir Zelenski, poručio je Vašingtonu da, s obzirom na nastavak ruske invazije, pojača pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina, a ne na Ukrajinu.

U intervjuu za američke medije, on je svoj odnos sa američkim predsednikom Donaldom Trampom opisao kao "emotivan" i govorio o tome kako je rat ukrajinskoj deci, uključujući i njegovog sina, oduzeo detinjstvo, pišu ukrajinski mediji.

- Bilo bi bolje izvršiti veći pritisak na Putina, nego na mene - rekao je Zelenski u intervjuu, emitovanom u ponedeljak, 2. novembra.

- Nisam ja taj koji je agresivan - dodao je Zelenski.

Na pitanje novinarke, Amne Navaz, da jednom rečju opiše svoj odnos sa Trampom, Zelenski je odgovorio: "Emotivan".

Objasnio je da bi Vašington trebalo da zauzme pragmatičniji pristup prema ratu i da se usredsredi na pozivanje Rusije na odgovornost za invaziju, umesto da kritikuje ukrajinsko rukovodstvo.

Foto: Jutjub printskrin/Office of the President of Ukraine

- Ko je neprijatelj? Ko je započeo ovaj rat? Putin - naveo je Zelenski.

Zelenski je takođe doveo u pitanje svrsishodnost davanja pozitivnih izjava o ruskom predsedniku, a osporio je i tvrdnju da bi energetski sporazumi sa Moskvom nužno doveli do pada cena goriva u SAD.

Naglasio je da je jačanje Ukrajine ključno ne samo za njen sopstveni opstanak, već i za bezbednost Evrope.

Upozorio je da bi ohrabrena Rusija s vremenom mogla da postane pretnja i za teritoriju NATO-a.

- Zato je bolje ojačati Ukrajinu, jer mi zapravo branimo Evropu, a ne samo sebe - rekao je on.

Njegovi komentari usledili su kao odgovor na pitanje o Trampovim kritikama njegovog rukovodstva, mogućem ublažavanju američkih ograničenja prema Rusiji, kao i o nedavnim kontaktima između administracije i Moskve.

U jednom ličnijem delu razgovora, Zelenski je govorio o uticaju ruskog rata na ukrajinsku decu, uključujući i njegovog trinaestogodišnjeg sina Kirila.

Novinar se podsetio razgovora koji su vodili u Kijevu pre dve godine, tada je njegov sin imao 11 godina i već je postavljao teška pitanja o ratu.

Zelenski je primetio da su ukrajinska deca bila primorana da prebrzo odrastu.

- Zbog jedne osobe, zbog Putina, izgubila su detinjstvo - izjavio je on.

Opisao je godine izgubljene u ratu kao vreme koje je trebalo da bude ispunjeno svakodnevnim iskustvima i radostima odrastanja.

Ipak, Zelenski je pohvalio otpornost ukrajinske dece, ističući da su ona postala izvor snage za svoje roditelje i zajednice.

Rekao je da njegov sin, baš kao i milioni druge ukrajinske dece, sada razume stvarnost invazije.

- Ima 13 godina, ali zna, možda je to šteta, ali on zna sve o ovom ratu, baš kao i sva deca u Ukrajini - rekao je Zelenski.

Predsednik je naglasio da se njegova briga proteže dalje od njegove porodice, obuhvatajući i decu civila i vojnika širom zemlje.

- Oni su odrasli ljudi. Inteligentni su. Velike su patriote. Nose svetlost u sebi.Zato nam pomažu da živimo i opstanemo - zaključio je Zelenski.

(Index.HR)

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