ZELENSKI ODBIO TELEFONSKE PREGOVORE SA RUSIJOM: Hoće samo sastanak uživo

VLADIMIR Zelenski odbacio je mogućnost telefonskih pregovora sa Rusijom o rešavanju ukrajinskog sukoba, ocenivši da takav format razgovora nema perspektivu.

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-Ako budemo razgovarali telefonom, Rusija će to iskoristiti kao priliku da se više ne sastajemo, izjavio je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Zelenski je dodao da telefonske pregovore smatra „besperspektivnim“ i ponovo odbacio mogućnost odlaska u Moskvu radi razgovora sa ruskim rukovodstvom.

-Niko neće podržati odlazak u Moskvu, poručio je Zelenski.

Prethodno je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio novinaru televizije „Vesti“ Pavlu Zarubinu da Vladimir Putin nikada nije odbijao razgovore sa Zelenskim.

Ušakov je to rekao odgovarajući na pitanje da li bi Putin prihvatio telefonski poziv Zelenskog.

(sputnikportal.rs)

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