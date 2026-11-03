TEHERAN POSTAVIO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Nema otvaranja Ormuza dok Amerika ne ispuni svih sedam uslova

IRANSKI bezbednosni zvaničnik Mohsen Rezai izjavio je danas da američki odgovor na iranske zahteve nije bio ubedljiv i istakao da Vašington mora "u potpunosti i jasno" da odgovori na sedam uslova Teherana za okončanje konflikta sa Izraelom i SAD.

Foto: Printskrin/X/Frederik Pleitgen

- Samo u tom slučaju Ormuski moreuz biće ponovo otvoren - napisao je Rezai na platformi X, prenosi Rojters.

پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آن‌ها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند؛ تنها در این صورت تنگه هرمز باز خواهد شد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) November 3, 2026

SAD i Izrael počeli su 28. februara napade na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima.

Teheran je Vašingtonu ponudio plan od sedam uslova, koji predviđa mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza u zamenu za ukidanje pomorske blokade i ograničenja izvoza iranske nafte.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je taj predlog.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova potom je saopštilo da je primilo odgovor SAD na predloženi plan i da je, posredstvom Katara, Vašingtonu prenelo svoju ocenu tog odgovora.

(Tanjug)

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