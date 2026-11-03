STRASTI SE U POLJSKOJ NE STIŠAVAJU Pripreme za novi krug sukoba: Predsednik optužio premijera Tuska za krizu u zemlji

PUNA odgovornost za krizu oko Ustavnog suda Poljske leži na premijeru Donaldu Tusku, izjavio je predsednik Karol Navrocki, otvarajući sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.

Říhová Michaela/ČTK/Profimedia, Aleksander Kalka/NurPhoto/Shutte/Shutterstock Editorial/Profimedia

-Nemoguće je ne uperiti prstom u osobu odgovornu za sve ovo. Odgovornu za svakog policajca, za sve nezakonite radnje, kao što su smena sudija, nezakonito upravljanje ulazom u sud. Jedna osoba prisutna u ovoj prostoriji snosi punu odgovornost. Osmehujem mu se, iako ne razumem njegove postupke;, ne prihvatam ih i protivim im se. Ta osoba je gospodin premijer Tusk, rekao je.

Prema njegovim rečima, postupci premijera „nisu samo zločin protiv Ustava Republike Poljske, već nešto više“.

Ovo je greška, i premijer zna da je napravio grešku, konstatovao je Navrocki.

-Svakako neću ovo ignorisati. Koristiću sva ovlašćenja koja mi stoje na raspolaganju, kao i legitimitet i mandat koji mi je dalo društvo, da zaustavim ovaj pokušaj potkopavanja poretka, dodao je predsednik.

Politička kriza u Poljskoj izbila je nakon odluke premijera Donalda Tuska da imenuje Maćeja Bereka, bivšeg člana svog kabineta, za sudiju Ustavnog suda. Ispred zgrade suda poslednjih nedelja redovno su održavani protesti. Ministar pravde Valdemar Žurek je 30. oktobra podneo zahtev da se vršilac dužnosti predsednika Ustavnog suda, Bogdan Švjenčkovski, suspenduje sa dužnosti i da mu se ukine imunitet. Radi obezbeđivanja prostorija suda angažovane su dodatne policijske snage. U noći 31. oktobra, demonstranti su se okupili ispred zgrade i pokušali da probiju zaštitnu ogradu. Policija je privela tri osobe.

Zbog produbljivanja krize, poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je posetu Senegalu i vratio se u Varšavu. Niz opozicionih političara opisalo je događaje kao pokušaj državnog udara.

U obraćanju naciji 31. oktobra, poljski premijer Donald Tusk optužio je Rusiju za navodnu umešanost u krizu koja je izbila. Prema njegovim rečima, neprijateljski nastrojeni akteri koriste „armiju ruskih botova“, pa čak dobijaju i pohvale od ljudi bliskih Kremlju.

(sputnikportal.rs)

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