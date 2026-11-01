KREMLJ OTKRIO: Ruski predsednik spreman za razgovore, ali Kijev mora da napravi prvi korak

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin nikada nije odbio da pregovara i odgovoriće ako ga lider kijevskog režima Vladimir Zelenski pozove, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

foto: Artyom Geodakyan / Zuma Press / Profimedia

Na pitanje novinara agencije Vesti da li bi se Putin javio na telefon ukoliko bi ga Zelenski pozvao, Ušakov je odgovorio:

"Mislim da će odgovoriti, naravno. Putin nikada nije odbio da razgovara".

Prema rečima Ušakova, Zelenski signalizira kroz razne izvore svoju spremnost za dijalog sa Putinom. Napomenuo je da bi lider kijevskog režima mogao da dođe u Moskvu na razgovore sa ruskim liderom.

- On upućuje signale kroz razne izvore. Ako zaista želi da razgovara, neka dođe - poručio je Ušakov.

Ipak, prve runde pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba trebalo bi da se održe u trilateralnom formatu između Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, napomenuo je Ušakov.

On smatra da bi za pregovaračkim stolom mogli biti prisutni i evropski predstavnici, ali bi početne runde trebalo da budu u trilateralnom formatu.

(RT Balkan)

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