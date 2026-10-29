BRISEL U STRAHU: Norveški model saradnje sa EU mogao bi da promeni budućnost Unije

SPORAZUM o Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), koji je na snazi već tri decenije, nastaviće da funkcioniše u budućnosti, izjavio je danas norveški ministar spoljnih poslova, Espen Bart Eide, ocenivši da je odluka Islanda da odbije pokretanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji dodatno potvrdila postojeći model saradnje.

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- Sporazum o EEA-u nastaviće da važi u doglednoj budućnosti - rekao je Eide u intervjuu za Raporter.

On je odbacio tvrdnje da Norveška i druge zemlje EEA-a imaju povoljniji položaj od članica EU.

- To se zove uticaj i znači da ga imate - rekao je Eide, objašnjavajući da zemlje izvan Unije mogu da pregovaraju o različitim oblastima, što, kako je naveo, nije moguće na isti način kada je reč o punopravnom članstvu.

Eide, koji je podržavao članstvo Norveške u EU na referendumu 1994. godine, kad su građani odbacili pristupanje, rekao je da bi i danas glasao za ulazak u Uniju, ali je priznao da članstvo trenutno nije na dnevnom redu norveške vlade.

Prema njegovim rečima, na Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu je da izvuku maksimum iz postojećeg sporazuma.

- To nije lako, jer EU sve više mora da štiti svoje jedinstveno tržište - rekao je Eide, ukazujući na to da Unija u tu svrhu ponekad koristi instrumente iz oblasti trgovine, zajedničke trgovinske politike i carinske unije, u kojima zemlje EEA-a ne učestvuju.

Norveška i druge zemlje EEA-a našle su se na udaru kad je Brisel uveo visoke carine na ferolegure, prvenstveno usmerene protiv Kine.

- To nas ponekad dovodi u nezgodan položaj, ali na tome radimo svakodnevno - rekao je Eide.

Brisel je upozorio Oslo i druge prestonice zemalja EEA-a da moraju da unaprede sprovođenje evropskih pravila kako bi mogle da ostvare bliže veze sa Unijom.

Eide je priznao da Brisel jasno ukazuje na problem, ali je podsetio da se obim evropskog zakonodavstva znatno promenio od potpisivanja sporazuma 1992. godine.

On je ocenio da bi Ukrajina, kad se za to steknu uslovi, trebalo da teži direktnom članstvu u EU.

Eide je dodao da ni Kanada ne treba da teži priključenju ovom modelu saradnje.

Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru omogućava Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu, koji nisu članice EU, pristup jedinstvenom tržištu Unije, uz obavezu da usvoje veliki deo zajedničkog evropskog zakonodavstva. Nakon glasanja na Islandu u avgustu, u Briselu su se pojavile bojazni da bi sporazum o EEA-u mogao da bude toliko povoljan za zemlje koje nisu članice EU da one ne bi imale interes da pristupe Uniji.

(Tanjug)

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