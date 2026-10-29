UŠAKOV POVEZAO KRIZU U UKRAJINI SA BLISKIM ISTOKOM: Hoće li biti pregovora sledećeg meseca?

VREME održavanja naredne runde trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini povezano je sa sukobom na Bliskom istoku, izjavio je u sredu pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku, Jurij Ušakov, dovodeći u pitanje da li će razgovori biti održani sledećeg meseca, kako je prvobitno predloženo.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

Ušakov je, prema navodima ruskih novinskih agencija, rekao da Moskva još nije predložila konkretan datum pregovora.

Ukrajinski predsednik, Vladimir Zelenski, izjavio je u sredu da se nada da će sastanak biti održan u Abu Dabiju između 6. i 10. novembra.

- To će zavisiti i od situacije na bojnom polju, kao i od opšte situacije. Vidite kakva je sada situacija na Bliskom istoku. Ona jednostavno ne dozvoljava da se sastanak održi u bliskoj budućnosti. To je moja pretpostavka - rekao je Ušakov novinarima, osvrćući se na posledice američko-izraelskog rata protiv Irana po region.

Ušakov je takođe rekao da nije bilo razgovora o učešću evropskih pregovarača u narednoj rundi razgovora.

Lideri: Velike Britanije, Nemačke i Francuske izjavili su prošlog vikenda da će Evropa imati ulogu u pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država između ruskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog, čiji je cilj postizanje prekida vatre.

- O tome uopšte nije bilo reči, ništa se ne razmatra. Ono što je trenutno dogovoreno jeste nastavak trilateralnih konsultacija uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država - preneli su ruski mediji Ušakovljeve reči.

Sjedinjene Američke Države predvode napore za pokretanje pregovora o pronalaženju rešenja za sukob u Ukrajini, koji traje već četiri i po godine, dok su evropske zemlje. najbliži saveznici Ukrajine i njeni najveći vojni podržavaoci, uglavnom ostale po strani.

Ušakov je tokom vikenda izjavio da bi Evropa trebalo da bude uključena u razgovore, jer bi njen stav mogao da bude od ključnog značaja.

U ranijim izjavama u sredu, Ušakov je rekao da se o mogućem učešću evropskih zemalja u pregovorima nije razgovaralo tokom telefonskog razgovora koji je Putin u utorak vodio sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom.

(Telegraf)

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