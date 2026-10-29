UŠAKOV POVEZAO KRIZU U UKRAJINI SA BLISKIM ISTOKOM: Hoće li biti pregovora sledećeg meseca?
VREME održavanja naredne runde trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini povezano je sa sukobom na Bliskom istoku, izjavio je u sredu pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku, Jurij Ušakov, dovodeći u pitanje da li će razgovori biti održani sledećeg meseca, kako je prvobitno predloženo.
Ušakov je, prema navodima ruskih novinskih agencija, rekao da Moskva još nije predložila konkretan datum pregovora.
Ukrajinski predsednik, Vladimir Zelenski, izjavio je u sredu da se nada da će sastanak biti održan u Abu Dabiju između 6. i 10. novembra.
- To će zavisiti i od situacije na bojnom polju, kao i od opšte situacije. Vidite kakva je sada situacija na Bliskom istoku. Ona jednostavno ne dozvoljava da se sastanak održi u bliskoj budućnosti. To je moja pretpostavka - rekao je Ušakov novinarima, osvrćući se na posledice američko-izraelskog rata protiv Irana po region.
Ušakov je takođe rekao da nije bilo razgovora o učešću evropskih pregovarača u narednoj rundi razgovora.
Lideri: Velike Britanije, Nemačke i Francuske izjavili su prošlog vikenda da će Evropa imati ulogu u pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država između ruskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog, čiji je cilj postizanje prekida vatre.
- O tome uopšte nije bilo reči, ništa se ne razmatra. Ono što je trenutno dogovoreno jeste nastavak trilateralnih konsultacija uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država - preneli su ruski mediji Ušakovljeve reči.
Sjedinjene Američke Države predvode napore za pokretanje pregovora o pronalaženju rešenja za sukob u Ukrajini, koji traje već četiri i po godine, dok su evropske zemlje. najbliži saveznici Ukrajine i njeni najveći vojni podržavaoci, uglavnom ostale po strani.
Ušakov je tokom vikenda izjavio da bi Evropa trebalo da bude uključena u razgovore, jer bi njen stav mogao da bude od ključnog značaja.
U ranijim izjavama u sredu, Ušakov je rekao da se o mogućem učešću evropskih zemalja u pregovorima nije razgovaralo tokom telefonskog razgovora koji je Putin u utorak vodio sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom.
(Telegraf)
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