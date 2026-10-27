AMERIČKI ZVANIČNICI TVRDE: Kina neće posredovati između Trampa i Kim DŽong Una

VIŠI savetnik u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) i bivši nacionalni obaveštajni oficir za Severnu Koreju Sidni Sajler procenio je da Kina verovatno neće posredovati u potencijalnom samitu između predsednika SAD Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una.

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Sajler izneo je ovu procenu tokom podkasta CSIS-a, tvrdeći da ni Pjongjang ni drugi ključni akteri ne vide hitnu potrebu za obnovu razgovara između SAD i Severne Koreje.

- Niko od njih ne oseća da je hitno, uključujući očigledno i Kim Džong Una, da SAD i Severna Koreja (DNRK) moraju da razgovaraju baš sada. Zapravo, mnogo toga se može postići odbijanjem razgovora - rekao je Sajler, sugerišući da bi Pjongjang mogao da stekne prednost tako što bi povećao želju Vašingtona za pregovorima.

Sajler je izrazio skepticizam u pogledu toga da bi Peking odigrao ulogu u zbližavanju Trampa i Kima ili u "savetovanju" Kima, prenosi Koreja Tajms.

- Jednostavno ne vidim da Si Đinping preuzima veliki politički rizik, u stilu Mun Džae Ina- rekao je on, misleći na napore bivšeg južnokorejskog predsednika da olakša raniju diplomatiju na najvišem nivou između SAD i Severne Koreje. „Ne mislim da Kina želi to da radi.“

Viktor Ča, šef katedre za Koreju u CSIS-u, izneo je sličan stav, sugerišući da bi Peking možda bio voljan da ustupi mesto za sastanak, ali da bi oklevao da preduzme ozbiljne diplomatske napore za njegovo organizovanje.

- Oni zaista nisu zainteresovani da obavljaju bilo kakav težak posao - rekao je Ča govoreći o potencijalnoj ulozi Kine u posredovanju sastanka Trampa i Kima.

Čak i ako bi se Tramp i Kim sastali, Sajler predviđa da bi se njihov odnos mogao ponovo pogoršati u roku od 6 do 12 meseci u odsustvu suštinskih sporazuma, baš kao što se dogodilo nakon njihove prethodne samit-diplomatije.

- Trampova namera u tom pogledu nije iluzorna niti lažna. Zaista verujem da pod pravim uslovima on veruje da može napraviti pomak po pitanju mira, smanjenja tenzija, možda ne kroz denuklearizaciju Severne Koreje, ali čineći poluostrvo mnogo bezbednijim mestom nego što je danas - rekao je Sajler.

Naveo je da Kimova neočekivana poseta kineskom pograničnom gradu Dandongu sugeriše da severnokorejski lider želi da demonstrira svoju sposobnost održavanja bliskih odnosa i sa Kinom i sa Rusijom.

- Kim verovatno vidi određenu vrednost u tome da blaženo podseti Rusiju: 'Sviđa nam se naš novi odnos. Tu smo da vas podržimo, ali ne možete nas ostaviti na cedilu - rekao je Sajler.

Severnokorejski lider Kim Džong Un je u subotu boravio u jednodnevnoj poseti Dandongu, gde se sastao sa Vang Huningom, vrhunskim političkim savetnikom Kine, i posetio rani memorijal i fabriku autobusa, u okviru napora Pjongjanga i Pekinga da prodube veze.

Poseta je usledila uoči planiranog samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šendženu sledećeg meseca, kome bi trebalo da prisustvuje i predsednik SAD Donald Tramp.

Tramp je izrazio interesovanje za obnavljanje dijaloga sa Kimom.

(Koreja Tajms)