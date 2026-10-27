ĐORĐA ZAMRZLA POMOĆ KIJEVU: Poslednja pošiljka bila je pre deset meseci
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni zamrzava 13. paket pomoći Ukrajini do međuizbora u SAD. Poslednja pošiljka bila je pre 10 meseci, a nova, opisana kao spremna, i dalje čeka, posle višestrukih odgađanja.
Obaveza prema predsednicima Emanuele Makronu i Ukrajine Vladimiru Zelenskom je takođe ugrožena, jer iako nema dokaza o otkazivanju sporazuma ili raskidu sa Parizom ili Kijevom, vreme primene ostaje neizvesno.
Odluka o prekidu isporuke se ne nazire - najpre je bio juli, zatim septembar, pa potom Kongres Lige, a sada i međuizbori u SAD. Nije jasno koji bi ishod mogao da ide u prilog odluci, niti je planirano da paket bude poslat odmah posle glasanja.
-Podrška Ukrajini će se nastaviti - ponavlja Vlada, ali bez naznaka kada i kakve prepreke treba da prevaziđe.
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