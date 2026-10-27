HUTI GAĐALI AERODROME I RAFINERIJU U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Oglasio se portparol koalicije

ZVANIČNI portparol jemenske grupe Huti Jahja Sarija saopštio je danas da su jedinice raketnih i bespilotnih letelica izvele koordinisanu vojnu operaciju usmerenu na više vitalnih i vojnih lokacija na teritoriji Saudijske Arabije.

Ansar Allah Media Office via AP

Prema izveštajima jemenske agencije SABA, u okviru operacije pogođene su "četiri ključne mete".

Međunarodni aerodrom Abha pogođen je dronom što je dovelo do poremećaja i privremene obustave vazdušnog saobraćaja, kao i rafinerija nafte Ras Tanura u istočnoj provinciji Saudijske Arabije.

Aerodrom Nadžran gde su stacionirani vojni transportni avioni i vazduhoplovna baza "Kralj Halid" u Hamis Mušaitu su takođe pogođeni.

U bazi "Kralj Halid" dronom je pogođena infrastruktura koja je namenjena vojnim transportnim avionima i pomoćni vojni objekti.

U saopštenju Huta koje je prenela SABA, ističe se da su "napadi izvedeni kao odgovor na nastavak saudijske agresije i blokade Jemena", uz upozorenje da će se "vojne operacije nastaviti sve dok se ne obustave napadi i ne ukine opsada".

Portparol koalicije, brigadni general Turki al-Malki, objavio je u saopštenju na društvenoj mreži Iks da su četiri drona lansirana ka južnom regionu Kraljevine presretnuta i uništena, prenosi saudijska novinska agencija.

Dodao je da je saudijska protivvazdušna odbrana takođe presrela i uništila tri balističke rakete lansirane ka Istočnoj provinciji.

Al-Malki je objavio i da je saudijska PVO presrela i uništila balističku raketu koju je milicija Huta lansirala ka Rijadu, kao i da su u Sani uništene dve lansirne platforme balističkih raketa, od kojih je jedna korišćena za napad na Rijad.

(SABA/SPA)