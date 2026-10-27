RUSKI UDARI SASEKLI UKRAJINSKU LOGISTIKU: Na meti fabrike raketa, skladišta dronova i transportni čvorovi
RUSKE trupe su tokom noći napale vojno-industrijske komplekse i objekte transportne infrastrukture u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
Kako se navodi, među pogođenim ciljevima su vojne fabrike u kojima su se sklapale i skladištile krstareće rakete i dronovi dugog i srednjeg dometa, objekti transportne mreže u Kijevu, logistički kompleks u Harkovskoj oblasti i brodovi koji isporučuju teret za ukrajinske oružane snage, prenosi RIA Novosti.
Ranije danas, Ukrinform je preneo da je jedna osoba poginula, a 10 je povređeno u noćnom ruskom raketnom napadu na Kijev, tokom kojeg su pogođeni administrativna zgrada i drugi nestambeni objekti, a oštećena je i infrastruktura metroa na Južnom mostu.
Tokom vazdušne uzbune u Kijevu su se čule eksplozije, a ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su na pretnju od balističkih raketa.
(Tanjug)
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RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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