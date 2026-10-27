Svet

ŠAMAR BRISELU I LONDONU IZ MOSKVE: Putinov specijalac im poručio da uče od Trampa

P. Đurđević

27. 10. 2026. u 07:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je danas da Evropska unija i Velika Britanija mogu mnogo da nauče od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u vezi sa sukobom u Ukrajini. "

ШАМАР БРИСЕЛУ И ЛОНДОНУ ИЗ МОСКВЕ: Путинов специјалац им поручио да уче од Трампа

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Humanitarno primirje, organizovano uz učešće prve dame Melanije Tramp, počinje u Oleškiju. Predsednik Tramp i njegov tim dosledno su se zalagali za humanitarni pristup i mirovne operacije kako bi one prevladale nad ratobornim. Birokrate EU i Velike Britanije imaju mnogo toga da nauče iz ovog pristupa - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama, prenela je Ria novosti.

Bela kuća je u petak saopštila da su SAD postigle sporazum o lokalnom prekidu vatre u Oleškiju, u Hersonskoj oblasti.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Melanija Tramp koordinira humanitarnu misiju u Oleškiju i da vojska radi na utvrđivanju vremena prekida vatre u toj oblasti.

Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova ranije je saopštila da je u kontaktu sa američkom stranom i timom Melanije Tramp, koji je izrazio spremnost da pomogne deci u Oleškiju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NETANJAHU NA VAŽNOM ISPITU: Počeli parlamentarni izbori u Izraelu
Svet

0 0

NETANJAHU NA VAŽNOM ISPITU: Počeli parlamentarni izbori u Izraelu

GRAĐANI Izraela izlaze danas na parlamentarne izbore, prve od napada palestinskog militantnog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine, na kojima će se odlučivati o političkoj budućnosti premijera Benjamina Netanjahua, dok ankete ukazuju na neizvesnu borbu između njegovog bloka i opozicije, prenose danas svetski mediji.

27. 10. 2026. u 07:17

RUSKI RAKETNI NAPAD NA KIJEV: Masa povređenih, ima mrtvih
Svet

0 0

RUSKI RAKETNI NAPAD NA KIJEV: Masa povređenih, ima mrtvih

JEDNA osoba je poginula, a 10 je povređeno u ruskom balističkom napadu na Kijev izjavio je večeras gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko, navodeći da su većina povređenih studenti iz univerzitetskog doma. 9 povređenih su lekari hospitalizovali.

26. 10. 2026. u 23:38

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"