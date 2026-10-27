ŠAMAR BRISELU I LONDONU IZ MOSKVE: Putinov specijalac im poručio da uče od Trampa
SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je danas da Evropska unija i Velika Britanija mogu mnogo da nauče od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u vezi sa sukobom u Ukrajini. "
- Humanitarno primirje, organizovano uz učešće prve dame Melanije Tramp, počinje u Oleškiju. Predsednik Tramp i njegov tim dosledno su se zalagali za humanitarni pristup i mirovne operacije kako bi one prevladale nad ratobornim. Birokrate EU i Velike Britanije imaju mnogo toga da nauče iz ovog pristupa - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama, prenela je Ria novosti.
Bela kuća je u petak saopštila da su SAD postigle sporazum o lokalnom prekidu vatre u Oleškiju, u Hersonskoj oblasti.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Melanija Tramp koordinira humanitarnu misiju u Oleškiju i da vojska radi na utvrđivanju vremena prekida vatre u toj oblasti.
Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova ranije je saopštila da je u kontaktu sa američkom stranom i timom Melanije Tramp, koji je izrazio spremnost da pomogne deci u Oleškiju.
(Tanjug)
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