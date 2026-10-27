PLAMEN GNEVA GUTA ZAPADNU EVROPU: Vandalski pir u Barseloni i sukobi na ulicama od Pariza do Rima

STARI kontinent suočava se sa talasom socijalnih nemira nezapamćenih u poslednjoj deceniji.

Foto: Lorena Sopêna / ContactoPhoto / Profimedia

Ono što je počelo kao artikulisani protest građana zbog visokih troškova života, nezaustavljive stambene krize i najavljenih reformi obrazovnog sistema, preraslo je u otvoreni sukob na ulicama zapadnoevropskih metropola. Najdramatičnije scene stižu iz Španije, gde je prestonica Katalonije – Barselona postala poprište brutalnog vandalizma i okršaja koji su duboko šokirali tamošnju javnost. Međutim, iza zapaljenih kontejnera i razbijenih izloga krije se mnogo dublji, sistemski krah poverenja običnog čoveka u evropske institucije.

Barselona u plamenu

Erupcija uličnih nemira u Barseloni, koja se odigrala tokom subotnje večeri, pretvorila je prelepo turističko i trgovačko srce Katalonije u pravo poprište urbane gerile. Sve je počelo naizgled naivno, kroz koordinisane, anonimne pozive mlađih generacija preko društvenih mreža. Pozivalo se na otpor protiv sistema, po uzoru na radikalizovane francuske studentske i srednjoškolske pokrete. Oko pet stotina mladih ljudi, većinom u crnoj odeći i sa maskama koje kriju identitet, zaposelo je kultni Trg Katalonija.

Početni, verbalni protest za bolje uslove obrazovanja i pravednije društvo prebrzo je kapitulirao pred čistim, destruktivnim vandalizmom. Huliganske grupe su, u dobro uigranoj akciji, počele da prevrću kontejnere i motocikle, dižu improvizovane barikade i pale ulični inventar. Dok je dim gutao glavne gradske aleje, rušilački pohod se preselio na izloge luksuznih radnji i filijale banaka. Čak su i veliki trgovinski objekti u centru grada bili prinuđeni da hitno spuštaju zaštitne rešetke pred nadirućom masom, ostavljajući zatečene kupce unutra da u neverici posmatraju scene ulične anarhije.

Bilans subotnje katalonske noći postao je opomena za celokupnu špansku državu. Desetine demoliranih lokala, povređeni pripadnici policije i na desetine privedenih izgrednika samo su površina problema. Ono što bezbednosne strukture u Madridu i Barseloni zaista ostavlja bez sna jeste poražavajuća činjenica da je među uhapšenima od strane regionalne policije evidentiran ogroman procenat maloletnika. To više nije klasičan politički bunt; to je ozbiljna socijalna patologija i radikalizacija dece koja izlaz iz sopstvenog beznađa vide isključivo kroz plamen i rušenje.

Vlasti jedinstvene u osudi: „Ovo nije protest, ovo je čist vandalizam”

Politički vrh Katalonije reagovao je oštro, bez ikakvog pokušaja da diplomatskim frazama ublaži ozbiljnost situacije. Predsednik regionalne vlade Salvador Ilja poručio je da je pravo na javno okupljanje temelj demokratije, ali da se ulični teror ničim ne može opravdati. Ministarka unutrašnjih poslova Katalonije Nurija Parlon nemire je ocenila kao „bezumni vandalizam grupa koje nemaju apsolutno nikakav politički ili socijalni zahtev“. Istovremeno, gradonačelnik Barselone Đaume Koljboni najavio je hitno pokretanje sudskih postupaka, upozoravajući da će zakonske i finansijske posledice za demoliranje grada snositi punoletni izgrednici, ali i roditelji uhapšene dece.

Ovaj katalonski scenario razotkriva duboku pukotinu koju španski političari sada očajnički pokušavaju da zamaskiraju pred javnošću. Madrid i Barselona po svaku cenu nastoje da povuku jasnu liniju razgraničenja između subotnjeg huliganskog pira i mirnih, ali dubokih socijalnih protesta koji već nedeljama traju na španskim trgovima zbog nezaustavljivog divljanja cena zakupnina nekretnina. Paradoks je potpun: sami aktivisti koji kampuju na Trgu Katalonija te večeri su napravili živi zid kako bi sprečili nasilne maloletnike da im uđu u tabor i kompromituju dugotrajnu borbu za stambena prava. Ipak, vladajuća elita teško može da sakrije sopstvenu odgovornost. Španija već previše dugo ključa od nagomilanog socijalnog nezadovoljstva. Tek što se stišao eho masovnog protesta kada je bezmalo pola miliona ljudi preplavilo prestonicu zbog stambene krize, usledili su oštri policijski odgovori u Valensiji. Katalonski požari samo su radikalna i destruktivna posledica činjenice da su ekonomski pritisci doveli običnog čoveka do ivice socijalne izdržljivosti.

Socijalni fitilj pali Stari kontinent: Francuski sindrom i vojska na ulicama Milana

Ono što se dešava na ulicama Španije nikako nije izolovan incident, već simptom mnogo šireg i dubljeg socijalnog haosa koji poslednjih nedelja sinhronizovano nagriza Zapadnu Evropu. Stari kontinent vri pod pritiskom obespravljene radničke klase i revoltirane omladine. U Francuskoj, zemlji koja je istorijska kolevka uličnih barikada, Jelisejska palata se ponovo suočava sa tradicionalnim košmarom. Uprkos rigoroznim merama bezbednosti koje sprovodi administracija Emanuela Makrona, uključujući masovne mobilizacije žandarmerije i delimične policijske časove u vitalnim gradskim zonama, reke nezadovoljnih građana ponovo marširaju kroz pariske četvrti. Sindikalni zahtevi i gnev zbog pada životnog standarda prelivaju se u brutalne noćne sukobe sa snagama reda, dok se crni bilans uhapšenih širom zemlje meri stotinama, a tragovi suzavca postaju uobičajen dekor na ulicama Pariza, Marseja i Lila.

Istovremeno, Apeninsko poluostrvo preživljava sopstvene dane urbanog previranja, gde je strah od pucanja socijalnog šava naterao vlast na radikalna rešenja. Vlada Đorđe Meloni sa velikom nervozom prati radikalizaciju pokreta koji su prerasli u otvoreni sukob sa državom. Slike iz Milana više ne podsećaju na prestonicu mode, već na ratnu zonu: nakon vandalizma i masovnih pljački oko Trga Duomo, država je na ulice izvela dodatnih 500 vojnika koji pod punom ratnom opremom patroliraju centrom grada, dok su izlozi luksuznih robnih kuća poput „Gučija“ osvanuli zabarikadirani drvenim pločama. Još dramatičnije scene stižu iz Večnog grada, gde su razjarene studentske i antiratne grupe tokom vikenda uspele nasilno da probiju kapije i upadnu u sam Koloseum, izazivajući brutalne okršaje sa snagama reda koje su tek uz pomoć vodenih topova i teških baraža suzavca uspele da potisnu demonstrante.

Ništa mirnije nije ni u ostatku zapadnog komšiluka. Portugalski Lisabon i Porto bukvalno gore od besa zbog najavljenih izmena stambenog zakonodavstva i olakšavanja procedura za izbacivanje podstanara, zbog čega levičarski sindikati već otvoreno najavljuju koordinaciju generalnog štrajka sa španskim kolegama. U isto vreme, belgijski Brisel i Lijež beleže oštre sukobe omladinskih grupa sa policijom. Suzavac ispred evropskih institucija postao je vrhunska simbolična ironija – dok Brisel kroji tehnokratsku politiku štednje, sopstvena mladost mu pred prozorima poručuje da je takva diktatura kapitala za nove generacije apsolutno neprihvatljiva.

Kuda vodi evropska jesen beznađa?

Evropa se, očigledno, našla u začaranom krugu iz kojeg se trenutno ne nazire jasan izlaz. Surova ekonomska realnost podstaknuta hroničnom inflacijom, poskupljenjem energenata i visokim cenama nekretnina koje su postale nedostižan luksuz za običnog čoveka stvorila je idealno tlo za akumulaciju ogromnog, destruktivnog besa. Međutim, ono što ozbiljno zabrinjava bezbednosne analitičare jeste činjenica da su opravdano nezadovoljstvo radničke klase i socijalne proteste potpuno kidnapovale anarhističke i antisistemske organizacije.

Kada na asfalt zapadnoevropskih metropola izađu maloletnici bez ikakvih jasnih ideoloških ciljeva, vođeni isključivo nagonom za rušenjem, paljenjem i vandalizmom, legitimna borba za socijalna prava kapitulira pred sirovim uličnim kriminalom. Najveća tragedija je što zapadnoevropske vlade na ovaj duboki društveni poremećaj trenutno odgovaraju isključivo golom represijom, kordonima i pendrecima. Time se zapravo samo doliva ulje na vatru već uzdrmanog evropskog društva koje, pred očima uplašene birokratije, nezadrživo klizi u period trajne i opasne nestabilnosti.

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