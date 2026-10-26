BRANILI SMO SRBE! Mandat Salviniju lideru Itlijanske lige
MATEO Salvini je potvrđen za sekretara italijanske patije Lige u četvrtom mandatu, za naredne četiri godine. To je rezultat tajnog glasanja na vanrednom Kongresu partije, dobio je 465 glasova, a protivkandidat Masimo Garavalja 146.
-U regionima gde imamo većinu više neću tolerisati da se prema Ligi postupa kao prema drugorazrednom savezniku. Zahtevamo poštovanje naših stavova – najavo je on.
Na Kongresu je Salvini rekao da već godinu dana sluša kako ne treba biti ekstremista. - Da li smo bili ekstremisti kada smo bili jedina partija u italijanskom parlamentu koja je izašla na trgove 1999. godine da bi smo branili srpski narod od bombi koje su masakrirale srpske civile – upitao je Salvini.
On je najavio da će se u Savetu ministara založiti protiv slanja novca i oružja Ukrajini, dajući prednost diplomatiji.
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