BRANILI SMO SRBE! Mandat Salviniju lideru Itlijanske lige

MATEO Salvini je potvrđen za sekretara italijanske patije Lige u četvrtom mandatu, za naredne četiri godine. To je rezultat tajnog glasanja na vanrednom Kongresu partije, dobio je 465 glasova, a protivkandidat Masimo Garavalja 146.

Foto: Riccardo Antimiani/ANSA via AP

-U regionima gde imamo većinu više neću tolerisati da se prema Ligi postupa kao prema drugorazrednom savezniku. Zahtevamo poštovanje naših stavova – najavo je on.

Na Kongresu je Salvini rekao da već godinu dana sluša kako ne treba biti ekstremista. - Da li smo bili ekstremisti kada smo bili jedina partija u italijanskom parlamentu koja je izašla na trgove 1999. godine da bi smo branili srpski narod od bombi koje su masakrirale srpske civile – upitao je Salvini.

On je najavio da će se u Savetu ministara založiti protiv slanja novca i oružja Ukrajini, dajući prednost diplomatiji.