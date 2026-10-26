AUSTRALIJA U PRIPRAVNOSTI ZA SAJBER RAT: Veštačka inteligencija omogućava opasnije napade nego ikada ranije!

AUSTRALIJSKA obaveštajna agencija za sajber bezbednost (ASD) upozorila je u godišnjem izveštaju upozorila građane te zemlje da se pripreme za moguće neočekivane prekide u radu osnovnih i važnih onlajn usluga, usled porasta digitalnih pretnji, preneo je danas Gardijan.

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Agencija je istovremeno naglasila da bezbednost sistema mora da ima prednost u odnosu na njegovu dostupnost. U izveštaju se takođe navodi da preduzeća i subjekti kritične infrastrukture moraju da koriste najsavremenije modele veštačke inteligencije kako bi se odbranili od digitalnih pretnji, upozoravajući da AI omogućava pojavu opasnijih pretnji nego ikada ranije.

Agencija ASD je u svom godišnjem izveštaju o sajber pretnjama upozorila da neprijateljske strane vlade, kriminalci i hakeri koriste veštačku inteligenciju za prikupljanje obaveštajnih podataka, ometanje rada kritične infrastrukture i krađu novca, kao i da bi Australija trebalo da uzvrati istom merom i korišćenjem iste tehnologije.

- Potrebni su nam alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji koji će pomoći u automatizaciji naše odbrane, kako bismo bili korak ispred napadača koji takođe koriste AI - izjavila je danas generalna direktorka ASD-a, Abigejl Bredšo.

U godišnjem izveštaju o pretnjama navodi se da je agencija ASD tokom 2025. i 2026. godine reagovala na 1.500 incidenata u domenu sajber bezbednosti, što predstavlja porast od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Agencija je takođe obavestila spoljne subjekte, među kojima su firme, vladine institucije i kritična infrastruktura, o više od 4.400 potencijalnih zlonamernih sajber incidenata, što je porast od 80 procenata na godišnjem nivou.

Iz ASD-a su naveli da su državne i privatne mreže u Australiji prošle godine bile izložene upornim pokušajima upada od strane aktera koje podržavaju pojedine države i koji su aktivni u regionu Indo-Pacifika. Upozoreno je da bi oni mogli da pokrenu napade u sklopu priprema za potencijalne buduće sukobe, uključujući aktivnosti prikupljanja obaveštajnih podataka ili ometanja sistema.

U izveštaju se navodi da bi integracija alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji u funkcije sajber bezbednosti mogla da pomogne u otkrivanju potencijalnih slabosti ili sumnjivog ponašanja, kao i u poboljšanju reakcija.

Bredšo je ranije govorila o tome da ASD ima pristup naprednom AI modelu “Mitos” kompanije “Antropik”. Iako zlonamerni akteri sve češće koriste veštačku inteligenciju, australijske državne agencije smatraju da je pristup ovakvim naprednim modelima, uz saradnju sa vodećim laboratorijama za AI, od ključnog značaja za jačanje sajber bezbednosti.

- Da bi ostali korak ispred, Australijanci moraju da unaprede svoju sajber odbranu, istovremeno koristeći prednosti veštačke inteligencije - izjavio je ministar odbrane Ričard Marls povodom objavljivanja izveštaja. Ministar unutrašnjih poslova i sajber bezbednosti, Toni Berk, istakao je da vlada pozicionira Australiju tako da može da odgovori na pretnje koje se razvijaju, kao i na prilike koje donose nove tehnologije.

(Tanjug)