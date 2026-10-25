ISTORIJSKI SUSRET NA POMOLU? Kremlj otkrio gde bi Putin i Tramp mogli da se sastanu

NOVI bilateralni sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa mogao bi se održati na samitu APEK-a u kineskom Šenženu; mogućnost takvog susreta trenutno se razmatra, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

-Trenutno svi prate šta će se desiti u Šenženu, da li će se možda ukazati prilika za bilateralni sastanak (između Putina i Trampa) ili trilateralni sastanak (Putina, Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga). Obe opcije su, što se kaže, na stolu, rekao je on.

Portparol je dodao da još uvek nema konačnih dogovora ni o održavanju bilateralnog sastanka Putina i Trampa, ni o trilateralnom samitu na kojem bi učestvovali lideri Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

-Ali i dalje se nadamo da će se takva prilika ukazati, zaključio je Peskov.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov ranije je izjavio da Kina radi na pripremama za potencijalni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra.

sputnikportal.rs

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