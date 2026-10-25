Svet

ODOŠE ZALIHE NEBU POD OBLAKE: Eksplozija razara Odesu, stigla preko potrebna pomoć - Rusi hirurškim udarom razneli sve

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 10. 2026. u 17:50

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ORUŽANE snage Rusije pogodile su teretni brod koji je u luku Odesa dopremao teret namenjen snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine (OSU), saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane Rusije.

ОДОШЕ ЗАЛИХЕ НЕБУ ПОД ОБЛАКЕ: Експлозија разара Одесу, стигла преко потребна помоћ - Руси хируршким ударом разнели све

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

U nedelju tokom dana, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su napade bespilotnim letelicama na brodove koji su angažovani za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

 - Tokom plovidbe morem pogođen je teretni brod koji je u luku Odesa dopremao teret namenjen snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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