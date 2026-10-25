OPTUŽBE na račun Rusije da izaziva nemire u Evropi su očigledno preuveličane, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u intervjuu novinaru Pavlu Zarubinu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

„Moja prva reakcija kada sam to video bila je iznenađenje. Jer, reći da mi podstičemo masovne proteste u velikim evropskim gradovima predstavlja potpuno preuveličavanje, što je, po mom mišljenju, očigledno i običnim građanima evropskih zemalja”, rekao je šef države.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izdala je saopštenje u kojem je optužila Rusiju i Belorusiju da organizuju nemire u zapadnim zemljama. Kao odgovor na to, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihail Uljanov, ironično je „optužio” Rusiju da je uzrok opšteg migracionog haosa u Evropi.

Podsećanja radi, protesti širom Francuske, koji su počeli u septembru, prvobitno su bili inicirani od strane učenika koji su izražavali nezadovoljstvo lošim stanjem u obrazovnim ustanovama, ozbiljnim nedostatkom nastavnog kadra i preopterećenim rasporedima. Do sredine oktobra, zahtevi su se proširili daleko izvan školskih pitanja. Najveći skup bio je onaj održan 17. oktobra na nacionalnom nivou, koji je prerastao u nerede i nasilje.

Kasnije su masovni protesti izbili i u Italiji. Najveći protesti zabeleženi su u Milanu, a nemiri su zabeleženi i u nekoliko drugih gradova.

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