"BIO SAM IZNENAĐEN" Putin: Optužbe na račun Rusije da izaziva nemire u Evropi su očigledno preterane
OPTUŽBE na račun Rusije da izaziva nemire u Evropi su očigledno preuveličane, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u intervjuu novinaru Pavlu Zarubinu.
„Moja prva reakcija kada sam to video bila je iznenađenje. Jer, reći da mi podstičemo masovne proteste u velikim evropskim gradovima predstavlja potpuno preuveličavanje, što je, po mom mišljenju, očigledno i običnim građanima evropskih zemalja”, rekao je šef države.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izdala je saopštenje u kojem je optužila Rusiju i Belorusiju da organizuju nemire u zapadnim zemljama. Kao odgovor na to, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihail Uljanov, ironično je „optužio” Rusiju da je uzrok opšteg migracionog haosa u Evropi.
Podsećanja radi, protesti širom Francuske, koji su počeli u septembru, prvobitno su bili inicirani od strane učenika koji su izražavali nezadovoljstvo lošim stanjem u obrazovnim ustanovama, ozbiljnim nedostatkom nastavnog kadra i preopterećenim rasporedima. Do sredine oktobra, zahtevi su se proširili daleko izvan školskih pitanja. Najveći skup bio je onaj održan 17. oktobra na nacionalnom nivou, koji je prerastao u nerede i nasilje.
Kasnije su masovni protesti izbili i u Italiji. Najveći protesti zabeleženi su u Milanu, a nemiri su zabeleženi i u nekoliko drugih gradova.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
HARKOV POD OPSADOM: Rusi snažno udarili, ovo su bile mete
25. 10. 2026. u 10:33
"Nesposoban si!": Obama i Tramp razmenili nikad oštrije reči
25. 10. 2026. u 10:05
TRAMP PONOVO ŠOKIRAO IZJAVOM: "Moram da prestanem da ubijam iranske lidere..."
25. 10. 2026. u 09:13
Staršild ponovo radi! Mask: Ukrajina je prekršila uslove korišćenja
25. 10. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)