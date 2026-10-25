TRAMP PONOVO ŠOKIRAO IZJAVOM: "Moram da prestanem da ubijam iranske lidere..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da mora da obustavi ubijanje lidera Irana kako bi utvrdio sa kim Sjedinjene Američke Države pregovaraju i ponovio stav da Iranu nikada ne sme da bude dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Moram da prestanem da ubijam iranske lidere, jer moram da shvatim sa kim kog đavola pregovaramo - rekao je Tramp na predizbornom skupu u Džordžiji, preneo je Dejli ekspres.

Tramp je ponovio da Iran više nema aviona, ni brodove, kao i da nema ni lidere.

- Prvostepenog lidera nema, drugostepenog lidera nema - naveo je Tramp.

On je takođe branio svoju odluku iz 2018. godine o povlačenju SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, postignutog 2015. za vreme tadašnjeg američkog predsednika Baraka Obame, navodeći da je tu odluku doneo u presudnom trenutku kako bi se sprečilo da Teheran dođe do nuklearnog oružja.

- Raskinuo sam jedan od najgorih sporazuma ikada sklopljenih, Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA) Baraka Huseina Obame, poznat i kao iranski nuklearni sporazum koji je vodio ka tome da Iran dođe do nuklearnog oružja. Srećom, raskinuo sam ga baš na vreme - tvrdi Tramp.

On je ponovio da su SAD uništile iranske kapacitete za obogaćivanje uranijuma u vojnim operacijama sprovedenim ove i prošle godine.

- Porazili smo ih vojno, finansijski i na druge načine. Moramo da se postaramo da oni nikada, baš nikada, ne dođu do nuklearnog oružja - ponovio je Tramp.

SAD i Izrael napali su Iran 28. februara ove godine, napadom u kojem je ubijen ajatolah Ali Hamnei sa velikim delom iranskog rukovodstva. Teheran je odgovorio zatvaranjem Ormuskog moreuza i raketnim udarima na američke baze u regionu. Sukob i dalje traje.

(RT Balkan)

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