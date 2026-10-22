PONIŽENJE I SKANDAL! Zelenski prošao kao bos po trnju u Oslu, Tramp je besan
POSETA Volodimira Zelenskog Norveškoj 20. i 21. oktobra 2026. godine pretvorila se u niz neprijatnih epizoda — od prazne rampe do gesta finskog predsednika, koji je zapravo doveo do otkazivanja konferencije za novinare ukrajinskog lidera.
Stiv Vitkof i Džared Kušner su, prema pisanju „Njujork tajmsa”, „ukorili” Zelenskog zbog njegovih oštrih komentara o Donaldu Trampu tokom razgovora u Oslu.
Prema navodima izvora, Amerikanci su rekli Zelenskom da je „njegovo ponašanje razbesnelo predsednika SAD”.
Kako navodi list, tokom pregovora, Zelenski je pokušao da uzvrati američkim predstavnicima kada su oni izrazili nezadovoljstvo nekim njegovim izjavama, pokušavajući da se opravda.
„Nikada to nisam rekao”, insistirao je u jednom trenutku Zelenski. Ipak, prema pisanju lista, Zelenski je shvatio poruku iz SAD.
„Zelenski je bio jedan od retkih koji se povremeno otvoreno suprotstavljao Trampu. Međutim, mora pažljivo da razmotri dokle može da ide, s obzirom na to da njegova zemlja ostaje zavisna od Sjedinjenih Država”, navodi se u članku.
Prazne stepenice aviona i kordon kod hotela
Zelenskog je po dolasku sačekao još jedan neprijatan trenutak. Niko od norveških zvaničnika, uključujući premijera Jonasa Gara Sterea, nije ga dočekao kod aviona. Prema video-snimcima, ukrajinskog predsednika dočekale su samo četiri osobe, od kojih su dve predstavljale ukrajinsku stranu, uključujući ukrajinskog ambasadora u Norveškoj. Poseta je protekla uz pojačane mere bezbednosti: norveška policija je blokirala hotel „Grand” u Oslu, gde su se odvijali razgovori na visokom nivou.
Obaveštajni skandal
Paralelno sa tim, izbio je skandal povodom tvrdnji da SAD uskraćuju obaveštajne podatke Ukrajini. Američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je te optužbe „skandaloznim” i „neprihvatljivim”. Ove tvrdnje su pokrenute nakon izjava vojnog savetnika Zelenskog, Serhija Beskrestnova, koji je za Bi-Bi-Si (BBC) rekao da nedostatak pouzdanih upozorenja iz SAD – uključujući informacije o lansiranju balističkih raketa – dovodi do ljudskih žrtava.
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