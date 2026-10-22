STRANAC PRETUČEN U JUŽNOJ AFRICI NA SMRT: 50 njih na njega jednog (VIDEO)

STRANI državljanin je pretučen na smrt od strane grupe od oko 50 ljudi u Durbanu, u Južnoj Africi, saopštila je policija.

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Prema policijskim navodima, neidentifikovanom muškarcu, za koga se veruje da je u kasnim tridesetim ili ranim četrdesetim godinama, prvo su prišla dva muškarca pored puta pre nego što ga je napala veća grupa. Proglašen je mrtvim na licu mesta.

Policija je pokrenula istragu o ubistvu, a motiv još nije utvrđen.

Ubistvo dolazi nakon talasa protesta protiv imigranata u Južnoj Africi ove godine, od kojih su neki postali nasilni. Ranije ovog meseca, prodavnice i automobili su zapaljeni u Durbanu, kao i u Sovetu, blizu Johanesburga.

Portparol pokrajinske policije Robert Netšiunda rekao je za Bi-Bi-Si da ne mogu spekulisati o motivu ubistva u Durbanu i da će više informacija biti objavljeno nakon što se to potvrdi.

Circulating footage of black South African anti immigrant protesters beating a man alleged to be a foreigner It is said, they just noticed him walking in the CBD and his head didn't look South African, so they chased him with whips He is in ICU https://t.co/KFhVhc7bSs — 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒂𝒍𝒕 𝑶𝒇 𝑻𝒉𝒆 𝑬𝒂𝒓𝒕𝒉 (@Shadaya_Knight) October 22, 2026

Vlada je pozvala demonstrante da deluju mirno, istovremeno prihvatajući potrebu za imigracionim reformama. Vlada navodi da su desetine hiljada stranih državljana deportovane ili repatrirane otkako je pokrenula represivne mere ranije ove godine.

Jedna od grupa koje stoje iza protesta, „Mart i mart“, prvobitno je postavila rok do 30. juna za sve nedokumentovane migrante da napuste Južnu Afriku.

Pre tog roka održano je nekoliko protesta, a prijavljeni su i napadi na ljude iz drugih afričkih zemalja.

To je navelo nekoliko zemalja, uključujući Zimbabve, Nigeriju i Ganu, da preduzmu korake za repatrijaciju svojih građana usred straha od daljeg nasilja.

Nigerija je optužila južnoafričke vlasti da su odgovorne za smrt dvojice njenih državljana tog meseca.

Gana je takođe potvrdila smrt državljanina, Baširua Isaka, oca troje dece, koji je smrtno poginuo u Kejptaunu tokom demonstracija usmerenih protiv stranih državljana.

Njegova smrt dovela je do diplomatskog spora sa Južnom Afrikom, koja je tvrdila da su razmere nasilja preuveličane.

A foreign national has been beaten to death by a crowd of about 50 people in Durban, South Africa, amid anti-immigrant protests. Police have launched a murder investigation, but the victim’s nationality and any direct link between the killing and the protest remain unconfirmed. https://t.co/ZVlCQfw42T — Daily Times Nigeria (@DailyTimesNGR) October 22, 2026

Jedna od liderki pokreta Mart i mart, Jacinta Ngobese-Zuma, negirala je da je ksenofobična.

- Ne možemo toliko godina da živimo sa ovim ljudima, a sada kada kažemo da je previše, dosta je, govore nam da smo ksenofobični - rekla je ona za program „Fokus na Afriku“ na Bi-Bi-Siju.

Južna Afrika se bori sa ksenofobičnim napadima skoro dve decenije. Godine 2008, više od 60 ljudi je ubijeno, a desetine hiljada je raseljeno tokom široko rasprostranjenih napada na strane državljane.

Najnoviji nemiri dolaze u kontekstu široko rasprostranjenog siromaštva, duboke nejednakosti i nezaposlenosti koja pogađa otprilike trećinu radne snage.

Migranti se često optužuju da preuzimaju poslove, doprinose kriminalu i vrše pritisak na javne službe, iako istraživači kažu da takve opšte tvrdnje nisu potkrepljene dokazima.

Uprkos ekonomskim teškoćama, Južna Afrika ostaje jedna od glavnih destinacija kontinenta za migrante koji traže posao, bezbednost i bolje mogućnosti.

(BBC)