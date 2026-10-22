ČITAVA EVROPA POD CRVENIM METEO-ALARMOM: Očekuju se uraganski udari , a preti opasnost i od poplava
METEOROLOŠKE službe širom Evrope izdale su crvene i narandžaste meteo-alarme i upozoravaju građane na potencijalno opasne vremenske prilike koje će izazvati materijalnu štetu i prekide u saobraćaju i snabdevanju strujom.
Ovaj olujni sistem formirao se nad Atlantikom i munjevitom brzinom dobija na snazi, već uveliko je vidljiv i iz svemira.
Prve na udaru biće Velika Britanija, Irska i severozapadna i zapadna Francuska, gde će nastupiti prvi udari olujnog vetra i obilne padavine.
Centar ciklona udariće o Bretanju i kanalom La Manš nastaviti put dalje prema severoistoku.
Vrednost pritiska u centru ciklona biće veoma niska.
Očekuju se orkanski vetrovi od 120 km/h, a na obalnom poručju i uraganski udari od 160 km/h, uz talase više od 10 metara.
Kako se ciklon bude premeštao ka unutrašnjosti kontinenta, loše vreme i frontalni poremećaji širiće se dalje ka centralnim i severnim delovima Evrope, što će doneti drastičnu promenu sinoptičke situacije.
U priobalnim regionima i na planinama zbog uraganskih vetrova, postojaće opasnost od čupanja stabala, rušenja krovova i oštećenja infrastrukture.
Očekuju se i veoma obilne padavine, uz opasnost od poplava i bujica.
Na udaru orkanske oluje naći će se i Pariz i London.
Oluja bi mogla veoma da utiče na avio letove, trajektni saobraćaj i vozove, pa bi saobraćaj mogao biti i potpuno paralisan.
Tokom vikenda novi snažan ciklon sa severa Atlantika obrušiće se direktno na Britanska ostrva i doneti novu orkansku oluju nalik urganu istom području.
(Telegraf)
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