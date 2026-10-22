POZNATI INFLUENSER SE ZAPALIO PRED KAMERAMA: Manuel Oto izvršio samoubistvo u prenosu uživo (VIDEO)
Nemački influenser i programer Manuel Oto , poznat po stvaranju popularne onlajn igre Stick Run, preminuo je u 30. godini.
Prema izveštajima nemačkih medija, njegovo telo je pronađeno nakon požara u jednom imanju u Bavarskoj, na jugoistoku Nemačke.
Prema pisanju Njujork posta, Oto je navodno izvršio samoubistvo tokom prenosa uživo na Tviču u utorak uveče. Okolnosti događaja još uvek nisu u potpunosti razjašnjene.
Lokalni medij PNP je izvestio da je požar primetio komšija koji je pokušao da ga ugasi. Tvič je od tada uklonio kanal i snimak strima kako bi sprečio dalje širenje uznemirujućeg sadržaja.
- Ono što se dogodilo je užasno, a mentalno zdravlje i dobrobit naše zajednice su nam od najveće važnosti - rekao je portparol Tviča za Njujork post.
Kompanija koja stoji iza igre Stick Run takođe je potvrdila smrt njenog tvorca. U objavi na društvenim mrežama, rekli su da je Oto, čije je puno ime Mark-Manuel Aleksander Oto, bio njihov tvorac, programer i član zajednice.
Takođe su pozvali korisnike da ne šire nepotvrđene informacije i spekulacije o događaju.
Oto je razvio igru Stick Run kada je imao samo 14 godina. Besplatna igra se pojavila na Fejsbuku 2010. godine, a prema podacima portala Dexerto, igralo ju je više od 43 miliona ljudi širom sveta na računarima i mobilnim uređajima.
(Večernji list)
Preporučujemo
MERC POD PRITISKOM SA SVIH STRANA: Njegovi poslanici mogli bi da dovedu AfD na vlast
22. 10. 2026. u 14:46
HAKERI PROVALILI U AfD : Procurelo 421.179 melova ukupne veličine 281 gigabajta.
21. 10. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)