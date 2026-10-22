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POZNATI INFLUENSER SE ZAPALIO PRED KAMERAMA: Manuel Oto izvršio samoubistvo u prenosu uživo (VIDEO)

JM

22. 10. 2026. u 14:58

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Nemački influenser i programer Manuel Oto , poznat po stvaranju popularne onlajn igre Stick Run, preminuo je u 30. godini.

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Foto: /X/ @platcornweb

Prema izveštajima nemačkih medija, njegovo telo je pronađeno nakon požara u jednom imanju u Bavarskoj, na jugoistoku Nemačke.

Prema pisanju Njujork posta, Oto je navodno izvršio samoubistvo tokom prenosa uživo na Tviču u utorak uveče. Okolnosti događaja još uvek nisu u potpunosti razjašnjene.

Lokalni medij PNP je izvestio da je požar primetio komšija koji je pokušao da ga ugasi. Tvič je od tada uklonio kanal i snimak strima kako bi sprečio dalje širenje uznemirujućeg sadržaja.

- Ono što se dogodilo je užasno, a mentalno zdravlje i dobrobit naše zajednice su nam od najveće važnosti - rekao je portparol Tviča za Njujork post.

Kompanija koja stoji iza igre Stick Run takođe je potvrdila smrt njenog tvorca. U objavi na društvenim mrežama, rekli su da je Oto, čije je puno ime Mark-Manuel Aleksander Oto, bio njihov tvorac, programer i član zajednice.

Takođe su pozvali korisnike da ne šire nepotvrđene informacije i spekulacije o događaju.

Oto je razvio igru Stick Run kada je imao samo 14 godina. Besplatna igra se pojavila na Fejsbuku 2010. godine, a prema podacima portala Dexerto, igralo ju je više od 43 miliona ljudi širom sveta na računarima i mobilnim uređajima.

(Večernji list)

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