POZNATI NALAZI OPERACIJE PAPE LAVA: „Tumor je lokalizovan, dalje lečenje neće biti potrebno“
Nedelju dana posle operacije pape Lava XIV objavljeni su histološki rezultati i testovi molekularne biologije tkiva „potvrdili su da je u pitanju adenokarcinom pluća, a bolest je bila lokalizovana“. Saopštenje su potpisali vatikanski lekar Luiđi Karbone i toralni hirurg Stefano Margaritora koji je operisao papu.
Vest koji je katolički svet čekao sa nadom da ne može biti drugačije stigla je u sredu uveče i poverena vatikanskom medicinskom biltenu: maligni tumor na desnom plućnom krilu Lava XIV je lokalizovan i neće biti potrebne dalje onkološke terapije.
Takav ohrabrujući ishod omogućava da se sa većim spokojem očekuje potpuni nastavak papskih aktivnosti, i to je odmah i pokazao pojavljujući se na Trgu u papskom vozilu kako bi pozdravio vernike, uprkos jakoj kiši, gde je bilo skoro trideset hiljada ljudi, mašući meksičkim, brazilskim, peruanskim, američkim i poljskim zastavama.
Zvanično papa se još nije oporavio ali slika koju su preneli mediji bila je ona gde je njegov glas delovao potpuno kao pre, bez posustajanja. A jedanaestodnevno Apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru koje je zakazano od 6. do 17. novembra za sada nije doživelo ni potvrdu ni odlaganje.
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