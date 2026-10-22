GORI UKRAJINA! Moskva objavila: Evo šta je sve ZBRISANO u novim žestokim udarima!

ORUŽANE snage Ruske Federacije izvele su još jednu seriju udara na ukrajinsku infrastrukturu i logistiku, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Foto: AI/Grok

-Danas popodne, ruske oružane snage su nastavile da izvode napade bespilotnim letelicama na energetske objekte koji podržavaju rad preduzeća i logističkih centara ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, navodi se u saopštenju.

Na udaru se našla električna trafo-stanica PS-300 u selu Hotov u Kijevskoj oblasti, kao i podstanica u gradu Žitomiru.

Takođe su pogođena dva teretna broda koja su pokušala da dostave zalihe za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u luke Odesa i Černomorsk. Oba cilja su pogođena na otvorenom moru, navodi se u saopštenju.

Rusija je pokrenula kampanju udara na ukrajinsku vojnu i tešku industriju, elektroenergetske sisteme, objekte vojne logistike, lučku infrastrukturu i brodove koji isporučuju zapadnu opremu, oružje i municiju za OSU.

Kako je naveo predsednik Vladimir Putin, ovo je odgovor na ukrajinske napade na ruske civile, rafinerije nafte i trgovačke brodove.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta