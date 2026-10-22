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GORI UKRAJINA! Moskva objavila: Evo šta je sve ZBRISANO u novim žestokim udarima!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2026. u 20:49

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ORUŽANE snage Ruske Federacije izvele su još jednu seriju udara na ukrajinsku infrastrukturu i logistiku, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

ГОРИ УКРАЈИНА! Москва објавила: Ево шта је све ЗБРИСАНО у новим жестоким ударима!

Foto: AI/Grok

-Danas popodne, ruske oružane snage su nastavile da izvode napade bespilotnim letelicama na energetske objekte koji podržavaju rad preduzeća i logističkih centara ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, navodi se u saopštenju.

Na udaru se našla električna trafo-stanica PS-300 u selu Hotov u Kijevskoj oblasti, kao i podstanica u gradu Žitomiru.

Takođe su pogođena dva teretna broda koja su pokušala da dostave zalihe za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u luke Odesa i Černomorsk. Oba cilja su pogođena na otvorenom moru, navodi se u saopštenju.

Rusija je pokrenula kampanju udara na ukrajinsku vojnu i tešku industriju, elektroenergetske sisteme, objekte vojne logistike, lučku infrastrukturu i brodove koji isporučuju zapadnu opremu, oružje i municiju za OSU.

Kako je naveo predsednik Vladimir Putin, ovo je odgovor na ukrajinske napade na ruske civile, rafinerije nafte i trgovačke brodove.

(rt.rs)

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