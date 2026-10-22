NEVEROVATNA OTKRIĆA UZ POMOĆ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Preko 400 godina istorije pomorstva i trgovine
ISTORIČARI su otkrili 461 godinu pomorske prošlosti Britanije koristeći veštačku inteligenciju.
Studija je obuhvatala obuku veštačke inteligencije za obradu oko 100.000 stranica rukopisnih zapisa, zadatak koji bi trajao godinama ako bi se radio ručno.
Projekat Univerziteta u Sautemptonu otkrio je kako je Britanija izrasla u carstvo kroz svoje veze sa Evropom, koristeći podatke koji se protežu od elizabetanske ere u 16. veku, pa sve do neposredno pre industrijske revolucije u 18. veku.
Istraživači su otkrili da su ključna roba kojom su Britanci trgovali bili ugalj i pivo, zatim dečje igračke iz Kine, ovčja creva i mletačka melasa, biljni lek za koji se verovalo da leči gotovo svaku bolest.
Istoričar i vodeći istraživač, profesor Krejg Lambert, rekao je da je prikupljanje podataka, koji su preuzeti iz pergamentnih knjiga povezanih kožom u Nacionalnom arhivu u Kjuu, bio „ogroman zadatak“, ali da je veštačka inteligencija „enormalno ubrzala proces“.
Istraživači su rekli da je veštačka inteligencija naučila da čita i prepoznaje istorijski rukopis koji pripada ranim modernim pomorcima kako bi saznala detalje o tome „ko je šta trgovao, sa kim, kada i gde“.
Takođe je pružilo uvid u pomorski pejzaž prošlosti. Istraživači su rekli da je Evropa nekada bila važniji trgovinski partner nego što se ranije mislilo.
Projekat je otkrio da čak i dok se Britansko carstvo širilo, između 1696. i 1697. godine „evropska tržišta su činila oko 80 procenata zabeležene vrednosti engleske prekomorske trgovine“.
Takođe su otkriveni izgubljeni gradovi, zajedno sa njihovim nestalim lukama.
Rejvenspurn u Istočnom Jorkširu, nekada prosperitetno trgovačko središte, potpuno je potonuo u Severnom moru nakon jake erozije obale.
Projekat podržava tim stručnjaka za pomorsku istoriju, globalnu istoriju i računarske nauke.
Istraživači su rekli da je prvi put detaljno mapiran razvoj engleskih trgovačkih puteva i globalni uticaj tokom dva veka.
Na osnovu istraživanja razvijena je interaktivna mapa koja pomaže ljudima da se snađu i sami istraže obimne podatke.
(BBC)
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