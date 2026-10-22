NEVEROVATNA OTKRIĆA UZ POMOĆ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Preko 400 godina istorije pomorstva i trgovine

ISTORIČARI su otkrili 461 godinu pomorske prošlosti Britanije koristeći veštačku inteligenciju.

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Studija je obuhvatala obuku veštačke inteligencije za obradu oko 100.000 stranica rukopisnih zapisa, zadatak koji bi trajao godinama ako bi se radio ručno.

Projekat Univerziteta u Sautemptonu otkrio je kako je Britanija izrasla u carstvo kroz svoje veze sa Evropom, koristeći podatke koji se protežu od elizabetanske ere u 16. veku, pa sve do neposredno pre industrijske revolucije u 18. veku.

Istraživači su otkrili da su ključna roba kojom su Britanci trgovali bili ugalj i pivo, zatim dečje igračke iz Kine, ovčja creva i mletačka melasa, biljni lek za koji se verovalo da leči gotovo svaku bolest.

How AI revealed 400 years of seafaring history https://t.co/7SFIpGWjaa — BBC Hampshire & Isle of Wight (@BBCSouthNews) October 20, 2026

Istoričar i vodeći istraživač, profesor Krejg Lambert, rekao je da je prikupljanje podataka, koji su preuzeti iz pergamentnih knjiga povezanih kožom u Nacionalnom arhivu u Kjuu, bio „ogroman zadatak“, ali da je veštačka inteligencija „enormalno ubrzala proces“.

Istraživači su rekli da je veštačka inteligencija naučila da čita i prepoznaje istorijski rukopis koji pripada ranim modernim pomorcima kako bi saznala detalje o tome „ko je šta trgovao, sa kim, kada i gde“.

Takođe je pružilo uvid u pomorski pejzaž prošlosti. Istraživači su rekli da je Evropa nekada bila važniji trgovinski partner nego što se ranije mislilo.

Projekat je otkrio da čak i dok se Britansko carstvo širilo, između 1696. i 1697. godine „evropska tržišta su činila oko 80 procenata zabeležene vrednosti engleske prekomorske trgovine“.

AI analysis of maritime archives identifies thousands of ports and surprising historic cargoes https://t.co/suNYLpNDPN #AI #maritime @unisouthampton https://t.co/kKGxLDBXcN — EuropaWire 🇪🇺 (@europawire) October 20, 2026

Takođe su otkriveni izgubljeni gradovi, zajedno sa njihovim nestalim lukama.

Rejvenspurn u Istočnom Jorkširu, nekada prosperitetno trgovačko središte, potpuno je potonuo u Severnom moru nakon jake erozije obale.

Projekat podržava tim stručnjaka za pomorsku istoriju, globalnu istoriju i računarske nauke.

Istraživači su rekli da je prvi put detaljno mapiran razvoj engleskih trgovačkih puteva i globalni uticaj tokom dva veka.

Na osnovu istraživanja razvijena je interaktivna mapa koja pomaže ljudima da se snađu i sami istraže obimne podatke.

(BBC)