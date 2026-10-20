POLICIJSKI ČAS PRIVIDNO SMIRIO FRANCUSKU: Strah od subote zaokuplja Francuze

Francuska se primirila, ali se mnogi probijavaju da je to samo zatišje pred buru.

Foto: Goran Čvorović

Prva noć policijskog časa protekla je uglavnom mirno, posle vikenda obeleženog nasiljem, masovnim pljačkama, paljenjem automobila i pustošenjem prodavnica. Ali, bilo je i provokacija, i nereda kao na Gvadelupeu.

Zabrana kretanja uvedena je u pojedinim delovima Pariza, Liona, Lila, Nice i drugih gradova, dok je u nekima važila samo za maloletnike. Vlasti su odlučile da na ovaj način spreče ponavljanje nereda proteklog vikenda, koji su ostavili pustoš u trgovačkim četvrtima više francuskih gradova.

U Parizu je policijski čas trajao od 23 sata do šest ujutru na Trgu Republike i u četvrti Le Al, gde su prethodnih dana izbili žestoki sukobi. Policijske patrole kontrolisale su prilaze, a centar prestonice tokom noći nadletao je helikopter s jakim reflektorom. To je lokalnim stanovnicima otežalo put do kuće, a neki su se i bunili, smatrajući da je mera preterana. Drugima se, naprotiv, dopala, jer smatraju da im se tako štiti imovina.

U Lionu je zabrana važila od 21 sat do šest ujutru na poluostrvu između Rone i Sone, gde je tokom vikenda oštećeno između 150 i 200 prodavnica, a zapaljena je i ispostava turističkog biroa. Mir ipak nije bio potpun. Oko 200 pripadnika krajnje desnice prodefilovalo je uveče ulicom Viktora Igoa u Lionu, uprkos uvedenim ograničenjima. Gradonačelnik iz redova ekologa Gregori Duse oštro je osudio ovo okupljanje i, kako je naveo, parole mržnje koje su se čule, zatraživši od vlasti da pravila jednako primenjuju na sve.

U Lilu, Nici i Bordou ograničenja su bila usmerena prvenstveno na maloletnike. U pojedinim gradovima severne Francuske, zabrane su obuhvatile određene četvrti. Premijer Sebastijen Lekorni ocenio je da je policijski čas doprineo smirivanju situacije i najavio nova ograničenja tamo gde bude potrebno, u dogovoru prefekata i gradonačelnika.