PRAVDA PO EKSPRESNOM POSTUPKU: Suđenje izazivačima nereda u Francuskoj

Pravosuđe paralelno nastavlja da radi punom parom, u vezi sa osumnjičenima za nasilje i pljačke.

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Ministar pravde Francuske Žerald Darmanen saopštio je da je do utorka u podne 149 osoba završilo iza rešetaka. U Parizu je za četrdesetak osumnjičenih organizovano suđenje po hitnom postupku, zbog čega je udvostručen broj sudnica određenih za ove postupke.

U prestonici su otvorene i dve istrage povodom smrti dvojice muškaraca, starih 48 i 59 godina, na javnim površinama tokom prethodnih događaja. Jedan je preminuo 17. oktobra, a drugi 19. Uzroci smrti se utvrđuju i zasad nije potvrđeno da su neposredno povezani s nasiljem.

Političke posledice nereda takođe se produbljuju. Poslaničke grupe u Nacionalnoj skupštini saglasile su se da se pokrene parlamentarna istraga o nasilju, pljačkama, ali i načinu na koji su snage reda bile raspoređene. Istovremeno su zatražile da parlament ne zaseda narednog vikenda, strahujući od novih demonstracija najavljenih za subotu 24. oktobar. Vlada, međutim, insistira da poslanici nastave rad.

Za vlasnike opljačkanih i uništenih prodavnica najavljeni su beskamatni krediti, dostupni od petka, da bi kako-tako mogli da premoste finansijske teškoće i obnove poslovanje. Dok vlast pokušava da vrati život u normalu, organizatori protesta najavljuju drugi talas mobilizacije, a policija se priprema za novi talas nasilja i demonstracije visokog rizika u subotu.