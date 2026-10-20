ZELENSKI BI DA PREGOVARA SA PUTINOM I TRAMPOM: Moguć trilateralni sastanak lidera radi postizanja mira
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da postoji mogućnost održavanja trilateralnog sastanka lidera Rusije, Ukrajine i SAD radi rešavanja pitanja koja mogu da se reše samo na najvišem nivou, ističući da o Ukrajini ne može da se odlučuje bez njenog učešća.
Govoreći o razgovorima sa izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom, Zelenski je rekao da su iznete "određene jasne ideje o tome kako doći do mira", preneo je Skaj njuz.
-Jedna od važnih ideja je prelazak na trilateralni sastanak lidera ili mogućnost takvog sastanka, kako bi se rešila pitanja koja mogu da reše samo lideri, rekao je Zelenski i dodao da Vitkof sutra putuje u Rusiju, gde će se videti šta ruski predsednik Vladimir Putin ima da kaže.
Zelenski je odbacio tvrdnje da Ukrajina gubi rat protiv Rusije, ali je upozorio na gubitak ljudskih života i posledice rata po decu i civile.
-Ali gubimo ljude, rekao je Zelenski, dodajući da ukrajinska deca nemaju pravo detinjstvo i da je neophodno da se rat okonča što pre.
On je izrazio nadu da će Ukrajini pomoći američki i evropski partneri.
Takođe je kazao da američki obaveštajni podaci o raketnim napadima sada funkcionišu, ističući njihov značaj za rano upozoravanje stanovništva na dolazak balističkih raketa.
-Rano upozoravanje je od izuzetnog značaja za naše ljude - za decu i civile, kako bismo znali kada dolaze balističke rakete, istakao je ukrajinski predsednik.
Tanjug
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