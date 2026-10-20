RASPAD NA ZAPADU? Kalas optužila SAD da pokušavaju da nateraju Ukrajinu na kapitulaciju

VISOKA predstavnica Evropske unije (EU) za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas da Sjedinjene Američke Države već gotovo dve godine pokušavaju da nateraju Ukrajinu na kapitulaciju i ocenila da je evropska podrška jedini razlog zbog kojeg Kijev i dalje može da se odupire Rusiji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

-Ako američki pregovarači već gotovo dve godine pokušavaju da nateraju Ukrajinu na kapitulaciju, razlog zbog kojeg Ukrajina nije kapitulirala pod uslovima (ruskog predsednika Vladimira) Putina jeste to što je Evropa podržava, rekla je Kalas u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta (EP) u Strazburu.

Kalas je, prenosi briselski Reporter, navela i da je ministrima spoljnih poslova predstavila "maksimalistički plan" za mirovne pregovore, ističući da Evropa mora da iznese sopstvene zahteve, umesto da samo odgovara na ruske predloge.

-Ako Rusija iznosi svoje maksimalne zahteve i traži ono što želi, i mi moramo da stavimo na sto maksimalne zahteve kako bismo uspostavili ravnotežu u pregovorima, rekla je ona.

Kalas je dodala da EU mora da bude zastupljena za pregovaračkim stolom, jer bi svaka odluka o ukidanju sankcija Rusiji zahtevala učešće evropskih zemalja.

-Sve ono što ih zanima, uključujući ukidanje sankcija, Evropa mora da bude za pregovaračkim stolom, jer je reč o odlukama koje donosi Evropa, istakla je Kalas.

Njene izjave, prema ocenama briselskog portala, predstavljaju oštru kritiku politike američkog predsednika Donalda Trampa i odlučnu odbranu uloge Evropske unije u ratu, u trenutku kada se nastavljaju diplomatski napori za okončanje ruske invazije na Ukrajinu.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta