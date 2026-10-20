Svet

TRAMPOV UDARAC ZA PLANOVE EU I KIJEV: Rusija konstantno širi teritoriju tokom rata, Zelenski bolje da pristane na sporazum

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 10. 2026. u 21:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA kontinuirano širi teritoriju koja prelazi pod njenu kontrolu tokom Specijalne vojne operacije, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

ТРАМПОВ УДАРАЦ ЗА ПЛАНОВЕ ЕУ И КИЈЕВ: Русија константно шири територију током рата, Зеленски боље да пристане на споразум

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Narod u Ukrajini teško da će trpeti dalje borbe, Zelenski treba da pristane na sporazum, ocenio je šef Bele kuće.

SAD to žele od Zelenskog, dodao je on.

Tramp je još primetio da je Evropa umorna od ukrajinskog sukoba.

Istovremeno, Tramp je upozorio na veoma “loše posledice” u slučaju da Kijev odbije da se okonča sukob.

Američki lider je ocenio da sastanak Putina i Zelenskog nije neophodan za ukrajinsko rešenje.

Prema njegovim rečima, šef kijevskog režima je mogao da postigne sporazum pre dve godine pod mnogo povoljnijim uslovima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović
Nesreće

0 0

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

SLAVICA Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, jedne od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja osamdesetih i početkom devedesetih godina, preminula je, a vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

20. 10. 2026. u 14:06 >> 19:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: Nikada više!

TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: "Nikada više!"