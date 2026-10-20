TRAMPOV UDARAC ZA PLANOVE EU I KIJEV: Rusija konstantno širi teritoriju tokom rata, Zelenski bolje da pristane na sporazum

RUSIJA kontinuirano širi teritoriju koja prelazi pod njenu kontrolu tokom Specijalne vojne operacije, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Narod u Ukrajini teško da će trpeti dalje borbe, Zelenski treba da pristane na sporazum, ocenio je šef Bele kuće.

SAD to žele od Zelenskog, dodao je on.

Tramp je još primetio da je Evropa umorna od ukrajinskog sukoba.

Istovremeno, Tramp je upozorio na veoma “loše posledice” u slučaju da Kijev odbije da se okonča sukob.

Američki lider je ocenio da sastanak Putina i Zelenskog nije neophodan za ukrajinsko rešenje.

Prema njegovim rečima, šef kijevskog režima je mogao da postigne sporazum pre dve godine pod mnogo povoljnijim uslovima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta