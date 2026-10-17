RUSIJA ŽELI DA BACI MRAK NA UKRAJINU: Oglasio se Zelenski, potreban je pritisak da se ovo zaustavi

PREDSEDNIK Vladimir Zelenski je u subotu izjavio da Rusija želi da stvori nestanak struje širom Ukrajine, usred napada na energetsku infrastrukturu i ukidanja američkih sankcija Moskvi.

Foto: Tanjug (AP Photo/Heather Khalifa)

- Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini neposredno pre zime, ona pokušava da ostavi milione naših ljudi bez struje i grejanja. Potreban je pritisak da se ovo zaustavi - izjavio je Zelenski i dodao:

- Američko obustavljanje sankcija, smanjenje pritiska na agresora, novčane nagrade za ruskog predsednika Vladimira Putina, sve ga to samo podstiče da nastavi da udara.

Komentari ukrajinskog lidera dolaze nakon što je Rusija izvela napade na energetski sektor ratom razorene zemlje, uključujući postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije, sa više od 320 mlaznih dronova tipa "Šahed", municijom koja je lutala, krstarećim i balističkim raketama.

Struja je navodno prekinuta za oko milion ljudi.

Takođe dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp u petak potpisao izvršnu naredbu kojom se ukidaju ključne sankcije Rusiji, odluka koju je Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni izaslanik za investicije i ekonomsku saradnju, opisao kao "važan i zaista istorijski trenutak".

Trampov potez dolazi samo nekoliko dana nakon što je postigao dogovor sa Putinom o isporuci barela dizela, ostavljajući evropske zemlje i Ukrajinu zaprepašćenim.

- Nažalost, u Americi je doneta odluka da se potpuno ignoriše predlog zakona Lindsija Grejama, koji je trebalo da uvede zaista efikasan pritisak na Rusiju da okonča ovaj rat - rekao je Zelenski.

- Ovaj predlog zakona je mogao mnogo da pomogne, i još uvek može! Ali zakon mora zaista da funkcioniše i svaki glas za njega je važan. - zaključio je on.

(Politiko)

BONUS VIDEO:

SKANDAL NA NOVOJ S: Siniši Malom isključili mikrofon