Svet

MAĐAR OTKRIO: "Malo je verovatno da će Zelenski doći u Budimpeštu"

В.Н.

17. 10. 2026. u 15:52

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MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je da ne očekuje dolazak ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog u Budimpeštu kasnije ovog meseca povodom obeležavanja 70 godina od Mađarske revolucije 23. oktobra.

МАЂАР ОТКРИО: Мало је вероватно да ће Зеленски доћи у Будимпешту

Ukrainian Presidential Press Office via AP

Nakon sastanka na samitu EU u Briselu u petak, Mađar je izjavio za portal 444.hu da smatra da je dolazak Zelenskog malo verovatan iako ruski predsednik Vladimir Putin nije pozvan.

- Ili ću ja otputovati u Kijev pa odatle zajedno otići u Beregovo, ili će predsednik doći u Budimpeštu pa odatle otići u Beregovo - rekao je Mađar.

U objavi na društvenoj mreži Iks, kabinet mađarskog premijera je naveo da je iskazao "punu solidarnost sa Ukrajinom dok ona nastavlja da se bori protiv ruske invazije" tokom sastanka.

Mađar i Zelenski su se saglasili da "nastave razgovore na ministarskom nivou, sa posebnim akcentom na poboljšanje položaja manjina u obe zemlje", kao i da "veruju da je u interesu obe zemlje da izgrade nove temelje za političke i ekonomske odnose", dodaje se u saopštenju.

Zamenik šefa kabineta Zelenskog izjavio je ranije ove nedelje za Euronjuz da je ukrajinski lider bio pozvan u Budimpeštu na obeležavanje 23. oktobra, u okviru napora da se uspostave novi odnosi između Kijeva i Budimpešte nakon višegodišnjih diplomatskih sukoba koji su više puta blokirali put Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Dobili smo poziv. Dana 23. oktobra biće održana manifestacija povodom obeležavanja 70. godišnjice mađarske revolucije. Predsednik Ukrajine je dobio poziv da prisustvuje. Videćemo - rekao je Žovkva.

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