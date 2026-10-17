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LOM U TIRANI: Policija gađa demonstrante gumenim mecima, na ulicama zavladao opšti haos (FOTO)

В.Н.

17. 10. 2026. u 14:50

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ALBANSKA policija ispalila je danas tokom petog dana protesta u Tirani gumene metke prema demonstrantima ispred Ministarstva obrazovanja, javljaju albanski mediji.

ЛОМ У ТИРАНИ: Полиција гађа демонстранте гуменим мецима, на улицама завладао општи хаос (ФОТО)

AP Photo/Hameraldi Agolli

Policija je prethodno upotrebila suzavac, nakon što su demonstranti počeli da bacaju jaja i kamenje prema policajcima.

Tenzije su dodatno porasle nakon sukoba demonstranata i policije, a nekoliko maskiranih demonstranata iščupalo je zaštitnu ogradu pored puta i postavilo je na kolovoz, formirajući barijeru prema policiji.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Tokom protesta demonstranti su zapalili i kante za smeće nasred ulice, dok su zapaljeni kofer, koji je simbolizovao iseljavanje iz zemlje, ubacili u dvorište Ministarstva obrazovanja.

Protest je počeo okupljanjem studenata i građana, a studenti medicine marširali su prema zgradi ministarstva uz povike "Ramo, podnesi ostavku", upućene premijeru Albanije, Ediju Rami.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Jedan od razloga za porast tenzija bio je i zahtev demonstranata da se utvrdi odgovornost za incident od prethodnog dana, kada je policajac silom odgurnuo 21-godišnjeg demonstranta.

Tokom protesta, 16-godišnji učesnik obratio se policajcima i pozvao ih da ne primenjuju nasilje prema mladima.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Situacija ispred Ministarstva obrazovanja veoma je napeta. 

Protesti, koje predvode studenti, počeli su zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Proteste prate nasilni sukobi demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije, koji podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet Džared Kušner.

(Alo)

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