ARAKČI POTVRDIO: Iran spreman da pomogne u okončanju sukoba između Saudijske Arabije i Jemena
IRAN je spreman da pruži svaku vrstu pomoći kako bi se okončao sukob između Saudijske Arabije i Jemena, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. On je rekao tokom sastanka sa egipatskim kolegom Badrom Abdelatijem u Bagdadu da je 12 godina tenzija i sukoba pokazalo da ne postoji vojno rešenje za jemensko pitanje, objavljeno je na Arakčijevom nalogu na Telegramu, prenela je Al Džazira.
Arakči je ponovio da je krizu u Ormuskom moreuzu izazvala američka i izraelska agresija na Iran, navodeći da se napadi, koji su počeli 28. februara, nastavljaju u različitim oblicima. On je takođe pozvao na zajedničko delovanje islamskih zemalja kako bi se okončali izraelska okupacija i genocid nad Palestincima.
Arakči i Abdelati su se sastali na marginama samita ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje, a razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim dešavanjima. Jemenska militantna grupa Huti, koju podržava Iran, izvršila je u poslednje dve sedmice više napada na objekte saudijske kompanije Aramko u Dahranu, kao i na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" i rafineriju kompanije Aramko u Rijadu.
U više napada na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu poginulo je najmanje 14 ljudi, dok je više od 300 ranjeno, a vazdušni saobraćaj iznad saudijske prestonice je obustavljen.
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